Помирають від інсультів: у COVID-19 знайшлася прихована небезпека для молоді

У США лікарі заявили, що частина молодих пацієнтів із коронавірусом померла від тромбів, які різко виникли.

Кількість таких смертей становить від 20 до 40 відсотків. Не допомогло навіть введення антикоагулянтов. Про це пише Daily Mail.

Більшості жертв, про яких говорять медики, було 30-40 років. Нерідко у них не помічали жодних симптомів хвороби. COVID-19 виявляли вже після інсульту.

Коронавірус спричинює тромби та інсульти в молоді Daily Mail

"Вірус, мабуть, спричинює збільшення згортання у великих артеріях, що призводить до важкого інсульту. Наш звіт показує семиразове збільшення частоти раптових інсультів у молодих пацієнтів за останні два тижні", – розповів нейрохірург Томас Окслі.

Доктор Крейг Куперсміт із Університету Еморі в Атланті, штат Джорджія, акцентував, що вірус уражає не тільки легені, але й серце, кишечник, печінку, нирки та навіть мозок. Він звернув увагу й на те, що пацієнти гинули від тромбів і після одужання та виписки.

"Це було виявлено в кількох місцях у організмі – наприклад, згустки крові в ногах, маленькі згустки по всіх легенях, а також великі легеневі емболії", – розповів Пол Сондерс, лікар із медичного центру Маймоніда.

За його словами, коронавірус володіє "унікальною зброєю, яка дозволяє йому атакувати серце".

"Що стосується COVID-19, під мікроскопом у коронавірусу є всі ці спайки, і ці спайки – маленькі білки, які шукають рецептори на клітинах, які вони прикріплюють", – додав професор кардіології в Північно-Західному університеті Роберт Боноу.

ap22.ru

"Він спеціально шукає рецептори в легенях, але ті ж самі рецептори є на кровоносних судинах, тому можуть прикріплятися до легень, але також і до кровоносних судин. Вони здатні утворювати гіперкоагулянтні стани, згустки крові, які призводять до серцевих нападів", – попередив він.

Після поширення інформації про те, що коронавірус зумовлює тромби в молоді, експерти з більш ніж 30 американських лікарень зібралися на нараду. Причини такого явища поки не з'ясували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики помітили, що у людей із важкою формою COVID-19 може розвинутися серйозний розлад нервової системи, відомий як синдром Гієна-Барре, за якого імунна система людини вражає власні нерви.

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