Коронавірус відступає: з'явилися обнадійливі дані

У четвер, 20 лютого, добовий показник тих, хто вилікувався від коронавірусу, в материковому Китаї вперше за тиждень перевищив 2 тисячі.

Згідно з уточненими даними Національної комісії з охорони здоров'я КНР, це майже у 2,5 рази більше, ніж заразилося, і приблизно у 17 разів більше, ніж померло.

Коронавірус почав відступати Ілюстрація

Головне на ранок 21 лютого:

вилікувалися 18 264 (+2109);

померли 2236 (+118);

заразилися 75 465 (+889).

з підозрою на наявність вірусу 4094.

При цьому експерти в Китаї заявили, що клінічні випробування вакцини від нового коронавірусу почнуть не раніше кінця квітня.

Карта поширення вірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями. Це сталося після побоїща, яке влаштували в цьому місті місцеві жителі, дізнавшись, що евакуйованих з Китаю везуть у їх медцентр.

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