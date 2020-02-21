Коронавірус відступає: з'явилися обнадійливі дані

У четвер, 20 лютого, добовий показник тих, хто вилікувався від коронавірусу, в материковому Китаї вперше за тиждень перевищив 2 тисячі.
Згідно з уточненими даними Національної комісії з охорони здоров'я КНР, це майже у 2,5 рази більше, ніж заразилося, і приблизно у 17 разів більше, ніж померло.
Коронавірус почав відступати
Ілюстрація
Головне на ранок 21 лютого:
вилікувалися 18 264 (+2109);
померли 2236 (+118);
заразилися 75 465 (+889).
з підозрою на наявність вірусу 4094.
При цьому експерти в Китаї заявили, що клінічні випробування вакцини від нового коронавірусу почнуть не раніше кінця квітня.
Карта поширення вірусу
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями. Це сталося після побоїща, яке влаштували в цьому місті місцеві жителі, дізнавшись, що евакуйованих з Китаю везуть у їх медцентр.
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