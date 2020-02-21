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/ Пульмонологія

Коронавірус відступає: з'явилися обнадійливі дані

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У четвер, 20 лютого, добовий показник тих, хто вилікувався від коронавірусу, в материковому Китаї вперше за тиждень перевищив 2 тисячі.

Згідно з уточненими даними Національної комісії з охорони здоров'я КНР, це майже у 2,5 рази більше, ніж заразилося, і приблизно у 17 разів більше, ніж померло.

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Коронавірус почав відступати

Коронавірус почав відступати

Ілюстрація

Головне на ранок 21 лютого:

  • вилікувалися 18 264 (+2109);

  • померли 2236 (+118);

  • заразилися 75 465 (+889).

  • з підозрою на наявність вірусу 4094.

При цьому експерти в Китаї заявили, що клінічні випробування вакцини від нового коронавірусу почнуть не раніше кінця квітня.

Карта поширення вірусу

Карта поширення вірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями. Це сталося після побоїща, яке влаштували в цьому місті місцеві жителі, дізнавшись, що евакуйованих з Китаю везуть у їх медцентр.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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