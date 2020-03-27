Коронавірус передбачає більш серйозні профілактичні заходи, ніж грип, оскільки у людей поки що немає імунітету до цього захворювання.
Ситуацію прояснив вірусолог компанії Novavax Грегорі Гленн, який розробляє вакцину від COVID-19, в інтерв'ю ТСН. За його словами, це є принциповим моментом для лікарів.
"Коронавірус ще не поширений. Населення зараз має нульовий імунітет. Згадайте, скільки ми живемо з грипом. Але навіть грип постійно мутує", – зазначив він.
Коронавірус відрізняється від грипу: в чому принципова різниця
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Вірусолог також розповів, що при зараженні грипом ми підхоплюємо кілька сотень дрібних вірусів. У випадку ж із COVID-19 інші штами, крім двох поширених, людству поки не відомі.
Гленн вказав на ще один момент: грип вже давно став сезонним захворюванням, тоді як для коронавірусу все тільки починається.
"Зараз він розлетиться світом, наступної зими буде ще більше випадків зараження в Північній півкулі. Але у людей напрацюється імунітет. Я не беруся нічого передбачати, але ми готуємося до гіршого варіанту", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили, що коронавірусом можна заразитися повторно і дали поради, як не захворіти.
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