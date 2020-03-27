Коронавірус вбиває молодих: розкрита моторошна правда

У паризькій лікарні у Франції померла 16-річна дівчина – вона стала першою неповнолітньою загиблою від COVID-19 у Франції.

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Як повідомляє RFI, раніше у дівчини не було проблем зі здоров'ям. Однак, за тиждень до смерті у неї з'явився невеликий кашель. Пізніше почала відчувати невеликі труднощі з диханням, виникли напади кашлю.

Її госпіталізували, і один з тестів на коронавірус показав позитивну реакцію. Стан дівчини погіршився, лікарі підключили апарат штучної вентиляції легенів, але незабаром вона померла.

Заступник міністра охорони здоров'я Франції Жером Саломон, заявив, що Жюлі стала жертвою важкої форми вірусу, вкрай рідко яка буває у молодих людей.

Відзначимо, раніше лікар і член парламенту Великобританії Розена Еллін-Хан попередила, що коронавірус небезпечний не тільки для літніх людей, їм масово заражається і молодь.

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