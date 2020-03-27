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/ Пульмонологія

Коронавірус вбиває молодих: розкрита моторошна правда

2.3т
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У паризькій лікарні у Франції померла 16-річна дівчина – вона стала першою неповнолітньою загиблою від COVID-19 у Франції.

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Як повідомляє RFI, раніше у дівчини не було проблем зі здоров'ям. Однак, за тиждень до смерті у неї з'явився невеликий кашель. Пізніше почала відчувати невеликі труднощі з диханням, виникли напади кашлю.

Її госпіталізували, і один з тестів на коронавірус показав позитивну реакцію. Стан дівчини погіршився, лікарі підключили апарат штучної вентиляції легенів, але незабаром вона померла.

Коронавірус вбиває молодих: розкрита моторошна правда

Заступник міністра охорони здоров'я Франції Жером Саломон, заявив, що Жюлі стала жертвою важкої форми вірусу, вкрай рідко яка буває у молодих людей.

Відзначимо, раніше лікар і член парламенту Великобританії Розена Еллін-Хан попередила, що коронавірус небезпечний не тільки для літніх людей, їм масово заражається і молодь.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим відрізняється коронавірус від грипу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Франція Париж
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