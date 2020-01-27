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/ Пульмонологія

Коронавірус вбив вже 80 осіб, тисячі заразилися: останні дані

2.4т
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Кількість заражених новим коронавірусом nCoV досягла 2794 осіб, загинули вже 80.

Лише за минулу добу в Китаї померли 24 людини. Інфікування підозрюють у понад 3,8 тис. осіб. Таку інформацію станом на ніч 27 січня оприлюднив Держкомздрав КНР.

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За інформацією медиків, епідемія увійшла в більш складну стадію. Тепер заразитися вірусом стало набагато простіше.

Коронавірус вбив вже 80 осіб, тисячі заразилися

Коронавірус вбив вже 80 осіб, тисячі заразилися

Як визначити коронавірус

Інкубаційний період коронавируса коливається від 1 до 14 днів.

Як з'ясувалося, жар і кашель, типові для пневмонії, є не єдиними симптомами нового коронавируса (nCoV) з Китаю.

У багатьох пацієнтів, які потрапили з зараженням їм в лікарні міста Ухань, спостерігалися діарея, нудота, головний біль, втома, а також проблеми з травною і нервовою системами.

Крім того, в окремих випадках можливо серцебиття і тиск в грудях. У деяких інфікованих спостерігалися тільки нетипові ознаки захворювання, при цьому підвищення температури відсутнє.

Така "різноманітність", кажуть лікарі, ускладнює діагностування захворювання на ранній стадії. У зв'язку з цим вони закликали бути пильними і при підозрі на вірус відразу ж звертатися до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, смертельний коронавірус 2019 nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб. Їх уже виписали з лікарні.

Також в РНБО зробили заяву щодо ситуації з коронавірусів в Україні. Станом на 26 січня повідомлялося про 56 загиблих і 2 тисячах заразилися.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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