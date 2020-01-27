Коронавірус вбив вже 80 осіб, тисячі заразилися: останні дані

Кількість заражених новим коронавірусом nCoV досягла 2794 осіб, загинули вже 80.

Лише за минулу добу в Китаї померли 24 людини. Інфікування підозрюють у понад 3,8 тис. осіб. Таку інформацію станом на ніч 27 січня оприлюднив Держкомздрав КНР.

За інформацією медиків, епідемія увійшла в більш складну стадію. Тепер заразитися вірусом стало набагато простіше.

Коронавірус вбив вже 80 осіб, тисячі заразилися

Як визначити коронавірус

Інкубаційний період коронавируса коливається від 1 до 14 днів.

Як з'ясувалося, жар і кашель, типові для пневмонії, є не єдиними симптомами нового коронавируса (nCoV) з Китаю.

У багатьох пацієнтів, які потрапили з зараженням їм в лікарні міста Ухань, спостерігалися діарея, нудота, головний біль, втома, а також проблеми з травною і нервовою системами.

Крім того, в окремих випадках можливо серцебиття і тиск в грудях. У деяких інфікованих спостерігалися тільки нетипові ознаки захворювання, при цьому підвищення температури відсутнє.

Така "різноманітність", кажуть лікарі, ускладнює діагностування захворювання на ранній стадії. У зв'язку з цим вони закликали бути пильними і при підозрі на вірус відразу ж звертатися до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, смертельний коронавірус 2019 nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб. Їх уже виписали з лікарні.

Також в РНБО зробили заяву щодо ситуації з коронавірусів в Україні. Станом на 26 січня повідомлялося про 56 загиблих і 2 тисячах заразилися.

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