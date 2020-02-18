Коронавірус вбив відомого режисера і трьох членів його сім'ї: подробиці трагедії

Китайський кінорежисер Чанг Кай разом з трьома членами його сім'ї помер від нового типу коронавірусу COVID-19 в Ухані.

Як повідомляє "Рамблер" з посиланням на Variety, 55-річний Чанг Кай і його сестра померли 14 лютого. Вони заразилися, коли доглядали за своїми батьками, які захворіли на коронавірус.

Коронавірус вбив відомого режисера і трьох членів його сім'ї Pixabay

Дружина режисера також підхопила нову інфекцію. Зараз вона перебуває в лікарні у відділенні інтенсивної терапії.

Перед своєю смертю Чанг Кай написав записку. У ній він розповів, що перші ознаки хвороби його батько відчув 25 січня. Рідні намагалися його покласти до лікарні, але в жодному лікувальному закладі не виявилося вільних місць.

Через кілька днів батько режисера помер удома. Від нього заразилися інші члени сім'ї.

За словами режисера, йому, його сестрі і дружині не змогли надати необхідну допомогу на ранній стадії захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в китайській провінції Хунань під час боротьби з новим типом коронавірусу від перевтоми помер лікар.

Нагадаємо, що коронавірус в Китаї почав йти на спад. Протягом минулої доби, 17 лютого, намітилася позитивна динаміка в кількості захворілих і випадків з летальними наслідками.

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