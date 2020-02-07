Коронавірус вбив рекордну кількість людей: страшні дані

Коронавірус nCoV-2019 з Китаю вбив вже 638 осіб. Також підтверджено 31 472 випадки інфікування смертельним вірусом.

Про це свідчить карта поширення коронавируса від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

За останню добу кількість загиблих зросла на 75. Вилікувати захворювання вдалося у 1 551 людини. Летальні випадки інфікування, крім Китаю, відбулися в Гонконзі і на Філіппінах.

У Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували, що для боротьби з подальшим поширенням коронавируса буде потрібно $ 675 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї від коронавируса помер лікар, першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховували інформацію про новий вірус і не вживала ніяких дій.

У ВООЗ запевнили, що поширення коронавируса 2019 nCoV ще не можна називати пандемією – епідемією світового масштабу, проте передумови для запровадження такого терміна вже є.

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