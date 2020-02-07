Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус вбив рекордну кількість людей: страшні дані

Читати матеріал російською

Коронавірус nCoV-2019 з Китаю вбив вже 638 осіб. Також підтверджено 31 472 випадки інфікування смертельним вірусом.

Про це свідчить карта поширення коронавируса від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Новини
Трамп "виростив" коронавірус: російська пропаганда жорстко оскандалилася в ефірі

За останню добу кількість загиблих зросла на 75. Вилікувати захворювання вдалося у 1 551 людини. Летальні випадки інфікування, крім Китаю, відбулися в Гонконзі і на Філіппінах.

У Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували, що для боротьби з подальшим поширенням коронавируса буде потрібно $ 675 мільйонів.

Коронавірус вбив рекордну кількість людей: страшні дані

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї від коронавируса помер лікар, першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховували інформацію про новий вірус і не вживала ніяких дій.

У ВООЗ запевнили, що поширення коронавируса 2019 nCoV ще не можна називати пандемією – епідемією світового масштабу, проте передумови для запровадження такого терміна вже є.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини