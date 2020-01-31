Коронавірус вбив рекордну кількість людей: Китай пішов на безпрецедентні заходи

За добу 30 січня в Китаї різко зросла кількість загиблих через коронавирус 2019 nCoV. Число жертв рекордно збільшилася на 43 людини, всього загиблих станом на ранок 31 січня – 213 осіб.

Кількість тих, що заразилися, при цьому зросла на тисячу дев'ятсот вісімдесят дві людини, це означає, що все інфікованих 9692. Інформацію оприлюднили в Reuters з посиланням на дані держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.

Через нове загострення спалаху коронавірусу Китай вирішив чартерними рейсами повернути жителів провінції Хубей, яка вважається епіцентром коронавіруса, в Ухань, поінформувала офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн.

"З урахуванням того, що жителі провінції Хубей, особливо жителі Ухань, останнім часом зіткнулися з реальними труднощами за кордоном, уряд Китаю прийняв рішення якомога швидше направити чартерні рейси і доставити їх відразу в Ухань", – йдеться в заяві.

У Ухань вже встигли повернутися туристи з Осаки, Сінгапуру, Таїланду.

Коронавірус вбив рекордна кількість людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я після екстреного засідання в четвер, 30 січня, визнала спалах нового коронавируса надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу і звернулася до світу із закликом протидіяти хвороби.

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