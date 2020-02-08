Привозять із курортів і "мертвого" Уханя: коронавірус убив більше 700 осіб у світі. Свіжа статистика

Станом на суботу, 8 лютого, кількість заражених новим китайським коронавірусом у світі наблизилася до 35 тисяч. Від захворювання померли 725 осіб, видужали – 2394.

Про це повідомляє Reuters. Кількість хворих різко зросла у Франції – до 11 осіб, причому п'ять із них, включаючи дитину, громадяни Великобританії.

Вони підхопили вірус на курорті в гірському селі, імовірно від британця, який повернувся нещодавно із Сінгапуру.

Коронавірус вбив більше 700 осіб у світі Колаж

Британці зупинилися в одному шале на курорті Контаміна-Монжуа в Савойї у Французьких Альпах, недалеко від швейцарського міста Женеви і піку Монблан.

Випадок масового зараження збігається з одним із найжвавіших періодів лижного сезону для курортів у цьому районі.

Курорт, де заразилися британці Daily Mail

Головне про хворобу на 8 лютого:

США підтвердили перший випадок смерті американця від коронавірусу. 60-річний чоловік знаходився в Ухані, епіцентрі спалаху nCoV.

Перший громадянин Японії, який заразився коронавірусом на території країни, був виписаний із лікарні.

Близько 1,8 тис. пасажирів, що знаходяться на борту відправленого на карантин круїзного лайнера World Dream у Гонконзі, зможуть покинути корабель вже 11 лютого, якщо аналізи всіх членів екіпажу на коронавірус покажуть негативний результат.

Загалом ВООЗ зафіксувала уповільнення зростання кількості нових хворих, але відзначила, що ситуація може змінитися.

Карта поширення хвороби Скріншот

При цьому експерти США з інфекційних хвороб, у тому числі урядові чиновники, повідомили, що очікують схвалення в'їзду в Китай для боротьби з епідемією коронавірусу.

Представник Китаю відповів, що країна дозволить ВООЗ сформувати групу експертів для поїздки в КНР, щоб дізнатися про вірус і знайти рішення для боротьби з ним.

"Ці експерти в США мають великий досвід роботи зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я із боротьбіи з різними спалахами й епідеміями інфекційних захворювань, включаючи Еболу, пташиний грип та пневмонію", – додав чиновник.

Підтверджені випадки захворювання на суботу, 8 лютого:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада країни кілька тижнів приховувала інформацію про новий вірус і не здійснювала жодних дій.

Вчені заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією. Такий термін виведе вірус на новий рівень, оскільки він стосується більш глобальної небезпеки.

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