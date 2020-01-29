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Коронавірус вбив 50 мільйонів: у мережі згадали моторошну епідемію, яку рознесли птиці

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Небезпека коронавірусів криється у тому, що вони переходять від тварин до людей, що має непередбачувані наслідки. Одного разу такий вірус убив десятки мільйонів людей.

Їх природу пояснив професор Ендрю Істон зі Школи медико-біологічних наук Ворікського університету, передає ВВС. "Коли вірус перестрибує з одного виду на інший, не можна передбачити заздалегідь, як він буде вести себе, але нерідко буває, що якщо він знайде собі нішу в новому вигляді, то на ранніх стадіях цього процесу він може бути досить серйозним", – пояснив він .

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За його словами, через те, що коронавірус переходить від тварин до людини, наша імунна система дуже вразлива до нього, так як ніколи не стикалася з подібними штамами.

При цьому він навів дуже показовий приклад: у 1918 - 1920 рр. через спалах грипу померли близько 50 млн осіб. Його викликав вірус, який перейшов до людини від птахів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV за ніч з понеділка на вівторок, 28 січня, різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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