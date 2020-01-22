Кількість жертв подвоїлася за день: у Китаї ввели карантин через вірус-убивцю

Влада Китаю ввела карантин у місті Ухань, де проживають 19 млн осіб, у зв'язку зі спалахом пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу. Хвороба вже забрала життя 17 осіб.

Про це повідомляє China Daily з посиланням на владу провінції Хубей, де почалося поширення вірусу.

Закрили аеропорт і вокзали, була зупинена робота метро, поромів, міського автотранспорту. Жителям заборонили покидати місто "без особливих причин". У повному обсязі всі обмежувальні заходи почнуть діяти вранці 23 січня.

У Китаї ввели карантин через вірус-убивцю China Daily

Відзначається, що кількість жертв подвоїлася буквально за день. За 12 годин до повідомлення про смерть 17 осіб офіційні дані все ще свідчили про 9 жертв.

У хворих спостерігається підвищена температура, кашель і задишка. Вірус поширився вже на 25 провінцій і міст центрального підпорядкування, кількість тих, хто заразився в Китаї, досягла 473 осіб, окремо в провінції Хубей захворіли 444 особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Медики попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати і поширюватися далі.

У Росії влаштували паніку через двох пацієнтів зі схожими на коронавірус симптомами. Діагноз проте не підтвердився.

При цьому випадки захворювання виявили у США і Гонконгу.

Підозру викликав також пацієнт із пневмонією в Колумбії.

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