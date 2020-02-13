Спалах смертельного коронавірусу: в Ужгороді китаєць "здався" медикам

В обласну інфекційну лікарню в Ужгороді звернувся громадянин Китаю, який добровільно погодився на карантин через можливе зараження коронавірусом COVID-19.
Про це на брифінгу в четвер, 13 лютого, повідомив директор медустанови Михайло Поляк, передає "Укріфнорм".
"Громадянин Китаю, який напередодні звернувся в обласну інфекційну лікарню в Ужгороді, повністю здоровий і навіть не потребував додаткових аналізів після первинного обстеження. Він перебуває в боксі на карантині, попередньо – на термін 14 днів. Якщо ВООЗ днями затвердить 24-денний карантин, то карантин для цього громадянина в обласній інфекційній лікарні продовжать", – сказав Поляк.
В Ужгороді китаєць "здався" медикам через коронавірус
Народна правда
За його словами, хлопець прилетів літаком із Китаю з пересадками в Дубаї і Києві. Головний лікар обласної інфекційної лікарні також звернув увагу закарпатців, які були в Китаї останнім часом, щоб вони були свідомими і зверталися до медиків для обстеження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, викликане спалахом коронавірусу.
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