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/ Пульмонологія

Спалах смертельного коронавірусу: в Ужгороді китаєць "здався" медикам

2.7т
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В обласну інфекційну лікарню в Ужгороді звернувся громадянин Китаю, який добровільно погодився на карантин через можливе зараження коронавірусом COVID-19.

Про це на брифінгу в четвер, 13 лютого, повідомив директор медустанови Михайло Поляк, передає "Укріфнорм".

"Громадянин Китаю, який напередодні звернувся в обласну інфекційну лікарню в Ужгороді, повністю здоровий і навіть не потребував додаткових аналізів після первинного обстеження. Він перебуває в боксі на карантині, попередньо на термін 14 днів. Якщо ВООЗ днями затвердить 24-денний карантин, то карантин для цього громадянина в обласній інфекційній лікарні продовжать", – сказав Поляк.

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В Ужгороді китаєць "здався" медикам через коронавірус

В Ужгороді китаєць "здався" медикам через коронавірус

Народна правда

За його словами, хлопець прилетів літаком із Китаю з пересадками в Дубаї і Києві. Головний лікар обласної інфекційної лікарні також звернув увагу закарпатців, які були в Китаї останнім часом, щоб вони були свідомими і зверталися до медиків для обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, викликане спалахом коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Ужгород
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