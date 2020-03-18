Інакше буде гірше, ніж в Італії: Україні дали пораду щодо коронавірусу

Для того, щоб скоротити поширення коронавірусу в Україні, медики, які працюють із зараженими, теж повинні бути ізольовані.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" сказав кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін. На його думку, введених обмежень недостатньо, а карантинні заходи не відпрацьовані.

Він пояснив, що держава не зробила нічого, щоб підготувати медиків до такої ситуації – у них немає ні засобів індивідуального захисту, ні тестів.

"На жаль, найбільший ризик зараження коронавірусом – у медиків в лікувальних установах. Медпрацівники – це зараз та група ризику, через яку інфекція в Україні може поширюватися найбільше. Ті, хто сьогодні працює з Коронавірусние хворими, теж повинні бути ізольовані. Адже після зміни в поліклініці вони їдуть додому і контактують зі своїми сім'ями. Через це є ймовірність, що у нас буде те ж саме, що Італії, а то й гірше. Інфекційного контролю як такого у нас немає", – підкреслив Александрін.

За його словами, інфекційні стаціонари України не відповідають вимогам інфекційного контролю.

"Нам розповідають про 12 тис. готових ліжок. Але їх немає. Усі наші інфекційні стаціонари не відповідають вимогам інфекційного контролю. Зараз деякі приватні клініки Києва переобладнають свої окремі будинки до прийому тяжкохворих. Тобто приватники готуються, завозять апарати вентиляції легенів. У державних установах ситуація інакша. Наприклад, щодо механічної вентиляції приміщень і говорити не доводиться. Вона там десятиліттями не працює", – заявив співрозмовник.

На його думку, МОЗ України створив всі умови для спалаху коронавірусної інфекції в країні. Він зазначив, що в Україні вже п'ять років, як не готують епідеміологів.

"Нам розповідали про введення нової професії – фахівець громадського здоров'я. Де ці фахівці? Потрібно буде з'ясовувати, хто за все це повинен понести відповідальність. Той же Віктор Ляшко, який зараз став головним санітарним лікарем, робив все, щоб в Україні не було санепідслужби. Фахівців і лабораторій на місцях немає. Ким вони будуть управляти? МОЗ створило всі умови для спалаху коронавірусної інфекції в Україні", – сказав Александрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Александрін заявив, що носіїв коронавірусу COVID-19 в Україні може бути в рази більше, ніж про це говорять офіційні дані. Разом з тим, пандемія може закінчитися вже в квітні.

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