Коронавірус в Україні та в світі: останні дані щодо поширення інфекції

Станом на ранок 5 березня в світі було зареєстровано 95 416 випадків захворювання на COVID-19 (з них 3285 – летальні), 55,6% хворих (53 278 осіб) одужали. В Україні підтверджене одне зараження коронавірусом.

Як повідомляє український МОЗ, загалом за межами Китаю зафіксовано 14 850 епізодів у 75 країнах світу. На території Європейського регіону ВООЗ виявила 4250 випадків захворювання на COVID-19, з яких понад 100 – зі смертельними наслідками.

Коронавірус зачепив понад 70 країн Ліга

Як відомо, у прикордонних з Україною державах коронавірус підтверджений в Білорусі – шість осіб, Румунії – чотири, Росії – три, Угорщині – дві, Польщі – одна. У Словаччині та Молдові пацієнтів із COVID-19 не зафіксовано.

Найбільша кількість заражень коронавірусом у світі, крім Китаю, спостерігається в таких країнах:

– Південна Корея – 5766 випадків, 35 смертей;

– Італія – 3089 випадків, 107 смертей;

– Іран – 2922 випадки, 92 смерті;

– Японія – 1023 випадки, 12 смертей;

– Франція – 285 випадків, чотири смерті;

– Німеччина – 262 випадки;

– Іспанія – 200 випадків, дві смерті;

– Сполучені Штати – 159 випадків, 11 смертей;

– Сінгапур – 112 випадків;

– Гонконг – 103 випадки, дві смерті;

– Великобританія – 89 випадків;

– Швейцарія – 57 випадків;

– Кувейт – 56 випадків;

– Австралія – 52 випадки, дві смерті;

– Малайзія – 50 випадків;

– Бахрейн – 49 випадків;

– Таїланд – 47 випадків, одна смерть;

– Тайвань – 41 випадок, одна смерть;

– Ірак – 35 випадків, дві смерті;

– Швеція – 35 випадків;

– Канада – 34 випадки;

– Індія – 29 випадків;

– Об'єднані Арабські Емірати – 27 випадків.

Повідомлялося, що в Україні коронавірус виявлений у чоловіка в Чернівецькій області, який з дружиною повернувся з подорожі до Італії. Пацієнта госпіталізовано й ізольовано, він перебуває під контролем.

У МОЗ зазначили, що зразок матеріалу, взятого у інфікованого, переданий для остаточного підтвердження в Лондон. В області відповідні фахівці здійснюють весь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів.

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