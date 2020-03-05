Коронавірус в Україні та в світі: останні дані щодо поширення інфекції

Станом на ранок 5 березня в світі було зареєстровано 95 416 випадків захворювання на COVID-19 (з них 3285 – летальні), 55,6% хворих (53 278 осіб) одужали. В Україні підтверджене одне зараження коронавірусом.
Як повідомляє український МОЗ, загалом за межами Китаю зафіксовано 14 850 епізодів у 75 країнах світу. На території Європейського регіону ВООЗ виявила 4250 випадків захворювання на COVID-19, з яких понад 100 – зі смертельними наслідками.
Коронавірус зачепив понад 70 країн
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Як відомо, у прикордонних з Україною державах коронавірус підтверджений в Білорусі – шість осіб, Румунії – чотири, Росії – три, Угорщині – дві, Польщі – одна. У Словаччині та Молдові пацієнтів із COVID-19 не зафіксовано.
Найбільша кількість заражень коронавірусом у світі, крім Китаю, спостерігається в таких країнах:
– Південна Корея – 5766 випадків, 35 смертей;
– Італія – 3089 випадків, 107 смертей;
– Іран – 2922 випадки, 92 смерті;
– Японія – 1023 випадки, 12 смертей;
– Франція – 285 випадків, чотири смерті;
– Німеччина – 262 випадки;
– Іспанія – 200 випадків, дві смерті;
– Сполучені Штати – 159 випадків, 11 смертей;
– Сінгапур – 112 випадків;
– Гонконг – 103 випадки, дві смерті;
– Великобританія – 89 випадків;
– Швейцарія – 57 випадків;
– Кувейт – 56 випадків;
– Австралія – 52 випадки, дві смерті;
– Малайзія – 50 випадків;
– Бахрейн – 49 випадків;
– Таїланд – 47 випадків, одна смерть;
– Тайвань – 41 випадок, одна смерть;
– Ірак – 35 випадків, дві смерті;
– Швеція – 35 випадків;
– Канада – 34 випадки;
– Індія – 29 випадків;
– Об'єднані Арабські Емірати – 27 випадків.
Повідомлялося, що в Україні коронавірус виявлений у чоловіка в Чернівецькій області, який з дружиною повернувся з подорожі до Італії. Пацієнта госпіталізовано й ізольовано, він перебуває під контролем.
У МОЗ зазначили, що зразок матеріалу, взятого у інфікованого, переданий для остаточного підтвердження в Лондон. В області відповідні фахівці здійснюють весь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів.
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