Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус в Україні та в світі: останні дані щодо поширення інфекції

2.6т
Читати матеріал російською

Станом на ранок 5 березня в світі було зареєстровано 95 416 випадків захворювання на COVID-19 (з них 3285 – летальні), 55,6% хворих (53 278 осіб) одужали. В Україні підтверджене одне зараження коронавірусом.

Як повідомляє український МОЗ, загалом за межами Китаю зафіксовано 14 850 епізодів у 75 країнах світу. На території Європейського регіону ВООЗ виявила 4250 випадків захворювання на COVID-19, з яких понад 100 – зі смертельними наслідками.

Коронавірус зачепив понад 70 країн

Коронавірус зачепив понад 70 країн

Ліга

Як відомо, у прикордонних з Україною державах коронавірус підтверджений в Білорусі – шість осіб, Румунії – чотири, Росії – три, Угорщині – дві, Польщі – одна. У Словаччині та Молдові пацієнтів із COVID-19 не зафіксовано.

Найбільша кількість заражень коронавірусом у світі, крім Китаю, спостерігається в таких країнах:

– Південна Корея – 5766 випадків, 35 смертей;

– Італія – 3089 випадків, 107 смертей;

– Іран – 2922 випадки, 92 смерті;

– Японія – 1023 випадки, 12 смертей;

– Франція – 285 випадків, чотири смерті;

– Німеччина – 262 випадки;

– Іспанія – 200 випадків, дві смерті;

– Сполучені Штати – 159 випадків, 11 смертей;

– Сінгапур – 112 випадків;

– Гонконг – 103 випадки, дві смерті;

– Великобританія – 89 випадків;

– Швейцарія – 57 випадків;

– Кувейт – 56 випадків;

– Австралія – 52 випадки, дві смерті;

– Малайзія – 50 випадків;

– Бахрейн – 49 випадків;

– Таїланд – 47 випадків, одна смерть;

– Тайвань – 41 випадок, одна смерть;

– Ірак – 35 випадків, дві смерті;

– Швеція – 35 випадків;

– Канада – 34 випадки;

– Індія – 29 випадків;

– Об'єднані Арабські Емірати – 27 випадків.

Повідомлялося, що в Україні коронавірус виявлений у чоловіка в Чернівецькій області, який з дружиною повернувся з подорожі до Італії. Пацієнта госпіталізовано й ізольовано, він перебуває під контролем.

У МОЗ зазначили, що зразок матеріалу, взятого у інфікованого, переданий для остаточного підтвердження в Лондон. В області відповідні фахівці здійснюють весь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як захиститися від коронавірусу і як носити медичну маску, щоб вона виконувала захисну функцію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини