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/ Пульмонологія

Виявили з 8 спроби: в Китаї стався нетиповий випадок зараження смертельним коронавірусом

1.8т
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У Китаї у 56-річної працівниці готелю з провінції Сичуань виявили коронавірус COVID-2019, провівши перед цим вісім тестів і отримавши негативні результати.

Дослідження медиками округу Аньюе проводилися протягом 17 днів – із 7 до 23 лютого, коли жінка була на карантині. Лікарі брали у китаянки мазки з горла, пише Daily Mail.

Мешканка КНР потрапила на тритижневий карантин на початку місяця після того, як її колега заразився новим коронавірусом.

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У пацієнтки підтвердили коронавірус після восьми негативних тестів

У пацієнтки підтвердили коронавірус після восьми негативних тестів

Ілюстрація

Відомо, що пацієнтка на прізвище Тан працює посудомийкою в готелі в Чунціні. Медики почали пошуки людей, із якими могла контактувати жінка.

Зазначимо, інкубаційний період COVID-2019 зазвичай становить 14 днів, але в рідкісних випадках може досягати 24 днів.

Карта поширення коронавірусу:

Як писав OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ заявили, що новий коронавірус COVID-2019, спалах якого сталася в Китаї, має потенціал пандемії.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Китай Ченду
Тег
хвороба
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