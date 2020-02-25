Виявили з 8 спроби: в Китаї стався нетиповий випадок зараження смертельним коронавірусом

У Китаї у 56-річної працівниці готелю з провінції Сичуань виявили коронавірус COVID-2019, провівши перед цим вісім тестів і отримавши негативні результати.

Дослідження медиками округу Аньюе проводилися протягом 17 днів – із 7 до 23 лютого, коли жінка була на карантині. Лікарі брали у китаянки мазки з горла, пише Daily Mail.

Мешканка КНР потрапила на тритижневий карантин на початку місяця після того, як її колега заразився новим коронавірусом.

У пацієнтки підтвердили коронавірус після восьми негативних тестів Ілюстрація

Відомо, що пацієнтка на прізвище Тан працює посудомийкою в готелі в Чунціні. Медики почали пошуки людей, із якими могла контактувати жінка.

Зазначимо, інкубаційний період COVID-2019 зазвичай становить 14 днів, але в рідкісних випадках може досягати 24 днів.

Карта поширення коронавірусу:

Як писав OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ заявили, що новий коронавірус COVID-2019, спалах якого сталася в Китаї, має потенціал пандемії.

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