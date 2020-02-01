Коронавірус в Китаї вбив 259 осіб, понад 11 тис. заразилися

Станом на суботу, 1 лютого, від коронавірусу 2019 nCoV померли 259 осіб на материковому Китаї.

Всього в світі зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання смертельним вірусом, повідомили в Національній комісії охорони здоров'я Китаю.

Відомо, що кількість хворих на коронавірус за добу зросла на 2102 випадки. Число хворих там зросла до 11 791. З них 1 795 осіб перебувають у важкому стані.

Головне:

За минулу добу 45 осіб загинули у китайській провінції Хубей, ще одна – у місті центрального підпорядкування Чунціні

Вилікувати змогли 252 заражених.

В Україні розробляють власну систему для тестування на наявність у людини коронавірусу.

У Росії виявили два перші випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV.

США 2 лютого збираються обмежити в'їзд іноземців, які недавно побували в Китаї, і ввести режим надзвичайної ситуації.

Коронавірус в Китаї twitter.com/aa_russian

"За минулу добу 45 осіб загинули в провінції Хубей, ще одна людина загинула в місті центрального підпорядкування Чунціні", – йдеться в повідомленні.

При цьому, за інформацією на онлайн-карті, де в режимі реального часу можна відстежувати інформацію про поширення захворювання, вилікувати змогли 252 людини.

Остання інформація про кількість хворих китайським коронавірусом по країнам:

Китай - більш 11793

Таїланд - 19

Японія - 17

Сінгапур - 16

Гонконг - 13

Південна Корея - 12

Австралія - 10

Тайвань - 10

Малайзія - 8

Німеччина - 7

Макао - 7

Сполучені Штати - 7

Франція - 6

В'єтнам - 6

Канада - 4

ОАЕ - 4

Англія - 2

Італія - 2

Росія 2

Камбоджа - 1

Фінляндія - 1

Індія - 1

Непал - 1

Філіппіни - 1

Іспанія - 1

Шрі-Ланка - 1

Швеція - 1

Через вірус скасовують рейси в Китай twitter.com/ListinUSA

Через побоювання поширення вірусу США 2 лютого збираються обмежити в'їзд іноземців, які недавно побували в Китаї, і ввести режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили в пресслужбі міністерства охорони здоров'я США.

"Сьогодні я оголосив, що коронавірус є надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я в США", – заявив міністр охорони здоров'я і соціальних служб Алекс Азар.

За його словами, рішення було прийнято після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила ситуацію з новим коронавірусом надзвичайною.

Три великі американські авіакомпанії вже скасували рейси в Китай, де бушує захворювання.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

У Росії виявили два перші випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV. Його діагностували у громадян Китаю.

У Львові двох чоловіків, які повернулися з Китаю, ізолювали в інфекційну лікарню, щоб перевірити вірогідність зараження.

У Рівному з підозрою на смертельний коронавірус на карантин в інфекційний бокс помістили 22-річну дівчину, яка повернулася з Китаю.

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