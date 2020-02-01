Коронавірус в Китаї вбив 259 осіб, понад 11 тис. заразилися

Станом на суботу, 1 лютого, від коронавірусу 2019 nCoV померли 259 осіб на материковому Китаї.
Всього в світі зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання смертельним вірусом, повідомили в Національній комісії охорони здоров'я Китаю.
Відомо, що кількість хворих на коронавірус за добу зросла на 2102 випадки. Число хворих там зросла до 11 791. З них 1 795 осіб перебувають у важкому стані.
Головне:
За минулу добу 45 осіб загинули у китайській провінції Хубей, ще одна – у місті центрального підпорядкування Чунціні
Вилікувати змогли 252 заражених.
В Україні розробляють власну систему для тестування на наявність у людини коронавірусу.
У Росії виявили два перші випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV.
США 2 лютого збираються обмежити в'їзд іноземців, які недавно побували в Китаї, і ввести режим надзвичайної ситуації.
Коронавірус в Китаї
twitter.com/aa_russian
"За минулу добу 45 осіб загинули в провінції Хубей, ще одна людина загинула в місті центрального підпорядкування Чунціні", – йдеться в повідомленні.
При цьому, за інформацією на онлайн-карті, де в режимі реального часу можна відстежувати інформацію про поширення захворювання, вилікувати змогли 252 людини.
Остання інформація про кількість хворих китайським коронавірусом по країнам:
Китай - більш 11793
Таїланд - 19
Японія - 17
Сінгапур - 16
Гонконг - 13
Південна Корея - 12
Австралія - 10
Тайвань - 10
Малайзія - 8
Німеччина - 7
Макао - 7
Сполучені Штати - 7
Франція - 6
В'єтнам - 6
Канада - 4
ОАЕ - 4
Англія - 2
Італія - 2
Росія 2
Камбоджа - 1
Фінляндія - 1
Індія - 1
Непал - 1
Філіппіни - 1
Іспанія - 1
Шрі-Ланка - 1
Швеція - 1
Через вірус скасовують рейси в Китай
twitter.com/ListinUSA
Через побоювання поширення вірусу США 2 лютого збираються обмежити в'їзд іноземців, які недавно побували в Китаї, і ввести режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили в пресслужбі міністерства охорони здоров'я США.
"Сьогодні я оголосив, що коронавірус є надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я в США", – заявив міністр охорони здоров'я і соціальних служб Алекс Азар.
За його словами, рішення було прийнято після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила ситуацію з новим коронавірусом надзвичайною.
Три великі американські авіакомпанії вже скасували рейси в Китай, де бушує захворювання.
Як писав OBOZREVATEL раніше:
У Росії виявили два перші випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV. Його діагностували у громадян Китаю.
У Львові двох чоловіків, які повернулися з Китаю, ізолювали в інфекційну лікарню, щоб перевірити вірогідність зараження.
У Рівному з підозрою на смертельний коронавірус на карантин в інфекційний бокс помістили 22-річну дівчину, яка повернулася з Китаю.
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