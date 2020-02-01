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/ Пульмонологія

Коронавірус в Китаї вбив 259 осіб, понад 11 тис. заразилися

1.3т
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Станом на суботу, 1 лютого, від коронавірусу 2019 nCoV померли 259 осіб на материковому Китаї.

Всього в світі зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання смертельним вірусом, повідомили в Національній комісії охорони здоров'я Китаю.

Відомо, що кількість хворих на коронавірус за добу зросла на 2102 випадки. Число хворих там зросла до 11 791. З них 1 795 осіб перебувають у важкому стані.

Головне:

  • За минулу добу 45 осіб загинули у китайській провінції Хубей, ще одна у місті центрального підпорядкування Чунціні

  • Вилікувати змогли 252 заражених.

  • В Україні розробляють власну систему для тестування на наявність у людини коронавірусу.

  • У Росії виявили два перші випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV.

  • США 2 лютого збираються обмежити в'їзд іноземців, які недавно побували в Китаї, і ввести режим надзвичайної ситуації.

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Коронавірус в Китаї

Коронавірус в Китаї

twitter.com/aa_russian

"За минулу добу 45 осіб загинули в провінції Хубей, ще одна людина загинула в місті центрального підпорядкування Чунціні", – йдеться в повідомленні.

При цьому, за інформацією на онлайн-карті, де в режимі реального часу можна відстежувати інформацію про поширення захворювання, вилікувати змогли 252 людини.

Коронавірус в Китаї вбив 259 осіб, понад 11 тис. заразилися

Остання інформація про кількість хворих китайським коронавірусом по країнам:

  • Китай - більш 11793

  • Таїланд - 19

  • Японія - 17

  • Сінгапур - 16

  • Гонконг - 13

  • Південна Корея - 12

  • Австралія - 10

  • Тайвань - 10

  • Малайзія - 8

  • Німеччина - 7

  • Макао - 7

  • Сполучені Штати - 7

  • Франція - 6

  • В'єтнам - 6

  • Канада - 4

  • ОАЕ - 4

  • Англія - 2

  • Італія - 2

  • Росія 2

  • Камбоджа - 1

  • Фінляндія - 1

  • Індія - 1

  • Непал - 1

  • Філіппіни - 1

  • Іспанія - 1

  • Шрі-Ланка - 1

  • Швеція - 1

Через вірус скасовують рейси в Китай

Через вірус скасовують рейси в Китай

twitter.com/ListinUSA

Через побоювання поширення вірусу США 2 лютого збираються обмежити в'їзд іноземців, які недавно побували в Китаї, і ввести режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили в пресслужбі міністерства охорони здоров'я США.

"Сьогодні я оголосив, що коронавірус є надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я в США", – заявив міністр охорони здоров'я і соціальних служб Алекс Азар.

За його словами, рішення було прийнято після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила ситуацію з новим коронавірусом надзвичайною.

Три великі американські авіакомпанії вже скасували рейси в Китай, де бушує захворювання.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • У Росії виявили два перші випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV. Його діагностували у громадян Китаю.

  • У Львові двох чоловіків, які повернулися з Китаю, ізолювали в інфекційну лікарню, щоб перевірити вірогідність зараження.

  • У Рівному з підозрою на смертельний коронавірус на карантин в інфекційний бокс помістили 22-річну дівчину, яка повернулася з Китаю.

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Автор
Карина Бондаренко
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