Студенти з Китаю, боячись заразитися коронавірусом, не пустили в київський гуртожиток своїх співвітчизників, які нещодавно прибули в Україну.

Про це "Главкому" розповіла завідувачка Олександрівської клінічної лікарні Тетяна Гайнудтінова. Громадяни КНР відправили своїх друзів до цієї медустанови для перевірки температури.

Лікарка наголосила, що приїжджати в лікарню в подібних випадках не варто, проте медики поміряли температуру цій групі студентів. Як зазначила Гайнудтінова, після повернення з КНР вони проходили перевірку та карантин.

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У київський гуртожиток не пустили студентів із Китаю Ілюстрація

"Якщо ви добре себе почуваєте, то це головний критерій того, що ви здорові. Не потрібно у лікаря питати як ви самі себе почуваєте", – сказала лікарка.

"Звичайно, не можна так просто приїжджати і перевірятися. Хоча з часом всіх охочих, звичайно, можна буде охопити, як це сталося у випадку з тестуванням на ВІЛ. Раніше не було можливостей перевірити всіх, а зараз без проблем, будь ласка. Так буде і з коронавірусом", – додала вона.

Карта поширення коронавірусу по світу:

Як писав OBOZREVATEL, українці, яких евакуювали з Китаю через коронавірус і помістили на карантин у Нових Санжарах, підписали документ із вказівкою уникати спілкування з журналістами.

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