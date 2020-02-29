Кількість хворих на коронавірус в Італії перевалила за тисячу, смертей – 29

Від нового коронавірусу COVID-19 в Італії померли мінімум 29 осіб, 1 049 – заразилися.

Про такі дані станом на 29 лютого повідомив надзвичайний комісар Анджело Борреллі, пише ANSA.

Кількість хворих за добу, як уточнив він, зросла більш ніж на сотню. Серед нових жертв троє людей за 80 років і один за 70. Найважча ситуація, за словами Борреллі, в районі Ломбардії.

Коронавірус в Італії Колаж

Зазначимо, італійцям заборонили покидати свої муніципалітети, в'їзд у них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування загрожує до 3 років ув'язнення.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, спалах COVID-19 в Італії і карантинний режим "вдарили" по сільському господарству країни.

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