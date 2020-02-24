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/ Пульмонологія

Україна вдалася до серйозних заходів через спалах коронавірусу в Італії

3.1т
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В Україні з метою запобігання потрапляння коронавірусу на кордоні перевірятимуть всіх прибулих з Італії, де зафіксовано спалах захворювання.

Про це на спільному брифінгу з Державною прикордонною службою в понеділок, 24 лютого, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Нещодавно найбільший сплеск зареєстрованих випадків було відзначено в Італії. Станом на 13.00 сьогодні було зареєстровано 200 випадків у 3 провінціях, два з яких летальні у жінок похилого віку. В зв'язку з цим нами було ухвалено рішення розпочати температурний скринінг на прикордонних постах, які найбільше пропускають українців та італійців на територію України", – розповів Ляшко.

Віктор Ляшко розповів про обстеження на кордоні

Віктор Ляшко розповів про обстеження на кордоні

Скріншот із відео

За його словами, в Україні готові до коронавірусу. Крім того, засоби захисту передбачили і для прикордонників – їх забезпечили респіраторами.

"Але наше першочергове завдання – спробувати вжити максимум заходів для того, щоб не допустити завезення випадків інфекції на територію України", – додав заступник міністра.

Коронавірус в Італії: Україна перевірятиме громадян на кордоні

Коронавірус в Італії: Україна перевірятиме громадян на кордоні

РБК-Україна

Говорячи про автомобільне сполучення, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко на брифінгу зазначив, що потенційний напрямок в'їзду громадян з Італії становить пункт пропуску "Тиса", розташований біля міста Чоп Закарпатської області. Там близько 500 автобусів на тиждень перетинають кордон в італійському напрямку.

"Завтра з 8:00 там буде забезпечена також температурна перевірка всіх транспортних засобів і пасажирів, які прямують ними", – додав прикордонник.

Він зазначив, що пряме залізничне сполучення з Італією в України відсутнє, тому приводів для занепокоєння через курсування потягів немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійських містах, де виявили випадки захворювання, почався карантин. Там введені обмеження на шкільні поїздки по Італії та за кордон, а також скасовані заняття у школах і університетах.

Через спалах коронавірусу COVID-19 в Італії відомий модельєр Джорджіо Армані вирішив провести без глядачів модний показ свого бренду Armani в Мілані.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Что с итальянским бизнесом семейства украинских патриотов Аваковых будет?
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