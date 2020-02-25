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Коронавірус в Італії небезпечно розширив географію

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Перший випадок зараження коронавірусом "COVID-2019" зафіксовано на півдні Італії, в адміністративному центрі Сицилії – Палермо.

Про це повідомило інформагентство ANSA. Інфікований виявився туристом з Бергамо, який перебував у відпустці в Палермо. Після виявлення симптомів грипу, його помістили в лікарню Сервелло для перевірки. Пізніше тест показав у італійця наявність коронавірусу.

Відзначимо, що це перший випадок інфікування смертельним коронавірусом на півдні Італії. У сицилійському регіоні організували карантин для людей, які були в тісному контакті з інфікованим.

У Палермо у туриста виявили коронавірус

У Палермо у туриста виявили коронавірус

В Італії вже семеро людей загинули в результаті зараження COVID-19 . Шість жертв – в Ломбардії, а одна – у Венето. Всього в Італії коронавірусом інфіковані 230 осіб. В італійських містах назріває паніка – люди шикуються в черги в аптеки, а в багатьох магазинах вже спорожніли продуктові полиці.

У МОЗ України повідомили, що на прикордонних постах при в'їзді в країну будуть проводити температурний скринінг людей, які повертаються з Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї заявили про створення вакцини проти смертельного коронавируса.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Палермо
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