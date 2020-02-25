Коронавірус в Італії спалахнув із новою силою: кількість жертв різко зросла

В Італії коронавірус COVID-2019 виявили вже у 322 осіб, а кількість померлих збільшилася до 10.

Як повідомив у вівторок, 25 лютого, телеканал RAI, раніше було відомо про 316 інфікованих в країні та про сім летальних випадків.

Згідно з даними на вечір вівторка, напружена ситуація склалася в областях Ломбардія (240 випадків зараження й дев'ять померлих) і Венето (43 випадки зараження й один померлий).

Крім того, коронавірус є в Емілії-Романьї, П'ємонті, Лаціо, Трентіно-Альто-Адідже, в Лігурії і на Сицилії.

В Італії від коронавірусу померли 10 осіб Колаж

Карта поширення коронавірусу:

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили, що новий коронавірус COVID-2019, спалах якого сталася в Китаї, має потенціал пандемії.

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