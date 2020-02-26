Маски в дефіциті і карантин у школах. Як Україна готується до зустрічі коронавірусу

Буквально за кілька днів Італія вийшла на третє місце серед усіх країн світу за кількістю заражених новим коронавірусом COVID-19, і першою в Європі за смертністю. Спалах зафіксований у двох італійських провінціях – Ломбардії і Венето, на карантин закрито 12 міст.

Станом на 25 лютого коронавірус перекинувся в центр і на південь Італії. Виявлено перші випадки зараження у Флоренції і Палермо. Всього ж заражено 229 осіб, уже семеро померли й одному пощастило одужати.

Враховуючи те, що Італія є улюбленою країною не тільки для українських туристів, а й для заробітчан, небезпека появи нового коронавірусу в Україні зростає. Наскільки ми готові до ймовірного спалаху – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Прямі рейси з Італії в Україну будуть піддаватися більш ретельному огляду з боку медиків.

МОЗ заявив про повну підготовку медичних установ і медперсоналу до можливої появи коронавірусу.

ВООЗ передав Україні 900 тест-систем для виявлення нового вірусу, ще 90 тестів були закуплені раніше. Цього вистачить на перший час.

Жодні превентивні заходи, щоб не допустити поширення коронавірусу, вживатися поки не будуть. Тим більше, що в Україні на карантин і так масово закриваються дитсадки і школи через епідемію грипу.

В аптеках традиційно розкупили всі медичні маски.

Контроль на кордоні та в аеропортах

Як відомо, після різкого збільшення кількості захворювань і смертей у Китаї від коронавірусу COVID-19, безліч світових країн, включно з Україною, вжили низку заходів щодо запобігання занесенню та поширенню цього вірусу на своїх територіях.

Пасажири з Китаю проходили обов'язкову перевірку температури тіла і на виражені ознаки захворювання. Зокрема, в Україні призупинили прямі рейси з Китаєм через імовірність занесення коронавірусу.

Через різкий спалах смертельного вірусу в Італії, у Києві відбулося засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України коронавірусу. За його підсумками було ухвалено рішення здійснювати температурний скринінг у всіх пунктах пропуску на державному кордоні.

Глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що на режим температурної перевірки пасажирів будуть переведені всі 32 пункти пропуску.

Перевірка температури тіла на кордоні

З 25 лютого введуть перевірку температури тіла пасажирів в автомобільному пункті пропуску Тиса в Закарпатській області.

"Охоплюємо всі пункти пропуску спочатку українсько-угорської ділянки. Така робота буде проводитися у всіх пунктах пропуску. Зараз їх 32 – і автомобільні, й авіаційні, і залізничні. Жоден пасажир, у якого будуть виражені ознаки захворювання, на територію України не потрапить непоміченим", – заявив Дейнеко.

Сергій Дейнеко

Перевірка пасажирів, які прибувають в аеропорти Бориспіль і Жуляни рейсами прямого авіасполучення з Італією, була розпочата з 20:00 вечора 24 лютого.

Чому запобіжні заходи не ввели раніше, невідомо, проте пасажири, які прибули з Рима і Мілана в понеділок, 24 лютого, до старту перевірки розповідають, що їх попереджали про необхідність затриматися і пройти медичний контроль, але пізніше відпустили без усяких перевірок.

Прикордонний контроль в аеропорту

Так, українки Іванна та Ольга приземлилися в аеропорту Бориспіль орієнтовно о 18:30 вечора, 24 лютого, рейсом із Риму. Ще в літаку їм сказали про медичний контроль, але через хвилину всіх відпустили.

"На отриманні багажу поруч був рейс із Мілана. А там реально паніка. Там карантин. Інші країни не приймають літаки й автобуси. У нас нікого не перевірили", – пише Іванна на своїй сторінці в Facebook.

При цьому дівчина розповіла, що після прильоту до Італії всі проходять контроль через безконтактне вимірювання температури по інфрачервоному випромінюванню, і після цього ви можете потрапити через прикордонний контроль.

"Висновок один – для вірусу в Україні відкриті всі двері. Ми в дуже надійних руках нашої країни", – зазначила українка.

Втім, є надія, що після всіх відповідних вказівок із боку уряду, перевірка на всіх пунктах пропуску буде проходити належним чином.

Лікарні та медперсонал готові

Ні для кого не секрет, що система охорони здоров'я в Україні залишає бажати кращого. Тому з моменту наростання паніки через спалах коронавірусу COVID-19 виникло питання, а чи справиться наша медицина в разі виявлення захворювання в Україні.

За результатами засідання оперативного штабу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив українців, що і медичні установи, і медперсонал готовий до можливої появи вірусу.

На Закарпатті госпіталізували підозрюваного на вірус

За його словами, в Україні є 12 000 ліжок в інфекційних стаціонарах, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів, близько 5000 осіб середнього медичного персоналу, що працює в інфекційних лікарнях, а також інфекційні бокси.

При цьому Ляшко пояснив, що специфічної терапії в разі захворювання не існує, в таких випадках проводиться штучна вентиляція легенів. Поки інфекційні, реанімаційні відділення укомплектовані необхідною кількістю апаратів штучної вентиляції легенів.

Віктор Ляшко

Щоправда, лікарі-інфекціоністи не настільки оптимістичні. Завідувачка лабораторією грипу НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко в коментарі OBOZREVATEL нагадала, що завдяки медреформі з 1 квітня в Україні може закритися частина інфекційних відділень.

"Буде радувати, якщо їх хоча б не закриють, а то інфекційні мали намір закривати в квітні. А так вони зараз працюють в основному на грип – у нас зараз епідемія. Частина лікарень пристосована з боксами, частина – без", – каже вона.

Крім того, лікарі не втомлюються говорити про те, що рішення ліквідувати Санітарно-епідеміологічну службу було неправильним, через це в Україні скоротилася кількість фахівців. А нових епідеміологів не випускають уже 5 років.

Тест-системи

Наразі в Україні є 987 тестів для перевірок на коронавірус COVID-2019, які нам передані від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Близько 105 тестів будуть використані для перевірки евакуйованих з Уханя українців протягом двотижневої обсервації в санаторії в Нових Санжарах. З 882, що залишилися, частину планують доставити в районні лабораторії, щоб зменшити витрати часу на доставку зразків.

На Закарпатті вже просять МОЗ скоріше відправити їм тести, і при розподілі враховувати, що область межує з чотирма країнами ЄС, і значна частина українців повертається з Європи через їх пункти пропуску.

Крім того, на етапі розробки зараз перебувають тест-системи двох вітчизняних виробників – Інституту молекулярної біології та "Діоген".

Тестування проводиться в тому випадку, якщо є схожа на коронавірус клінічна картина (важкий перебіг захворювання, висока температура, утруднене дихання, пневмонія) й епідеміологічний фактор – подорож у Китай або іншу країну, де були зафіксовані випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

Введення карантину

Майже у всіх областях України дитсадки і школи вже закриті на карантин, але не через загрозу появи коронавірусу, а через епідемію грипу. Втім, для недопущення поширення китайського вірусу превентивні заходи аналогічні тим, що застосовують при грипі.

У коментарі OBOZREVATEL глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що в кожному регіоні передбачено три сценарії дій – для нормальної ситуації, для епідемії і для пандемії. Зараз спостерігається хвиля захворюваності на грип та ГРВІ, через що в регіонах можуть закривати школи, ліцеї, ВНЗ на карантин. У Києві саме таких заходів і вжили – 5 лютого було закрито близько 200 шкіл.

Карантин

"Зараз ми перебуваємо в хвилі захворюваності на грип та ГРВІ. Коронавірус теж відноситься до цих інфекцій. При відсутності відвідуваності шкіл, ліцеїв, вищих навчальних закладів, було ухвалено рішення в Києві припиняти навчання і переходити на дистанційне навчання. У кожного регіону свої рішення", – розповів Рубан.

У разі, якщо буде загроза епідемії (як грипу, так і коронавірусу), то будуть скасовуватися і масові заходи.

"Це тільки коли буде загроза епідемії на грип, то дійсно, вводяться обмеження щодо заходів у громадських місцях. Стосовно коронавірусу точно такі ж заходи. Зараз ситуація стабільна і все контролюється", – заявив Рубан.

Ще одним способом уникнути зараження могло б бути інформування населення про небезпеки та поради з поведінки. У цьому ключі Рубан порадив одне – поменше контактувати з потенційно зараженими.

Ажіотаж в аптеках

Насамперед з аптечних прилавків зникли медичні маски, а ті, що залишилися, значно піднялися в ціні. Так, якщо ще в кінці року їх можна було купити по 70-80 коп за штуку, зараз їх продають мінімум за 2,5 грн, частіше трапляються ціни 5-7 грн.

Але і за таку вартість їх іще потрібно пошукати. Наприклад, замовити безпосередньо у виробників теж неможливо, адже партії розкуповуються ще на стадії виробництва і здебільшого йдуть за кордон, а не в українські аптеки.

Медичні маски купити складно

Втім, говорити, що це сталося через спалах коронавірусу в Китаї і далі в Італії, складно. Нагадаємо, що в Україні епідемія грипу. При цьому інфекціоністка Алла Мироненко стверджує, що медичні маски ніяк не врятують вас від зараження, а в деяких випадках зовсім навпаки.

"Ходити в масках не треба, тому що паніка небезпечна. По-перше, на вулиці взагалі заразитися не можна респіраторною хворобою. Якщо ви постійно заходите-виходьте і при цьому будете чіпати маску руками, то тоді – так. А якщо ви просто вийшли на вулицю, то нічого цю маску одягати, там ви не заразитеся ніяк. Для цього потрібен тісний контакт із хворим або носієм. Те, що там (у Китаї, – Ред.) без розбору на всіх надягають, але там інші умови", – каже вона.

Що стосується противірусних препаратів, то на тлі тієї ж епідемії грипу, попит на них також підвищений. Але, на відміну від масок, препарати здебільшого в наявності і стандартної цінової категорії.

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