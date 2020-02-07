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/ Пульмонологія

Коронавірус крокує Європою: кількість заражених різко зросла

4.6т
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В Європі зафіксували вже 31 випадок захворювання смертельним коронавірусом із Китаю.

Про це в п'ятницю, 7 лютого, повідомляє інформаційне агентство АР. Про нових хворих заявили в Великобританії, Італії та Німеччині.

Зокрема, в Німеччині повідомляють про 13 випадків, із них двоє – діти, у яких немає жодних симптомів. Ще двоє хворих прилетіли з Китаю евакуаційним рейсом.

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У Європі зросла кількість заражених коронавірусом

У Європі зросла кількість заражених коронавірусом

Британська влада підтвердила третій випадок, заявивши, що пацієнт був заражений за межами країни. Два попередніх випадки – студенти Йоркського університету.

Водночас Італія оголосила про перший підтверджений випадок. Влада каже, що 34-річний чоловік заразився вірусом в Ухані.

Відзначимо, глава ВООЗ раніше заявив, що наступного тижня скликає міжнародну науково-дослідну конференцію для визначення перспективних ліків і вакцини від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, коронавірус 2019 nCoV із Китаю вбив уже 638 осіб. Також підтверджено 31 472 випадки інфікування смертельним вірусом.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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lipatov serega
lipatov serega
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Не только опасен вирус, как ажиотаж, разгоняемый в прессе.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну напишите же наконец кто эти зоболевшие европейцы по происхождению или китайцы?????
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