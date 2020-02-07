Коронавірус крокує Європою: кількість заражених різко зросла

В Європі зафіксували вже 31 випадок захворювання смертельним коронавірусом із Китаю.

Про це в п'ятницю, 7 лютого, повідомляє інформаційне агентство АР. Про нових хворих заявили в Великобританії, Італії та Німеччині.

Зокрема, в Німеччині повідомляють про 13 випадків, із них двоє – діти, у яких немає жодних симптомів. Ще двоє хворих прилетіли з Китаю евакуаційним рейсом.

У Європі зросла кількість заражених коронавірусом

Британська влада підтвердила третій випадок, заявивши, що пацієнт був заражений за межами країни. Два попередніх випадки – студенти Йоркського університету.

Водночас Італія оголосила про перший підтверджений випадок. Влада каже, що 34-річний чоловік заразився вірусом в Ухані.

Відзначимо, глава ВООЗ раніше заявив, що наступного тижня скликає міжнародну науково-дослідну конференцію для визначення перспективних ліків і вакцини від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, коронавірус 2019 nCoV із Китаю вбив уже 638 осіб. Також підтверджено 31 472 випадки інфікування смертельним вірусом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram