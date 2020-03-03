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/ Пульмонологія

Коронавірус увірвався в Україну: перші ексклюзивні подробиці

51т
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Разом із першим в Україні пацієнтом із Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, ізолювали ще 35 осіб.

Вони поміщені в обсервацію на два тижні. Про це повідомило джерело OBOZREVATEL у Міністерстві охорони здоров’я і Раді національної безпеки й оборони.

За словами співрозмовника, чоловік контактував із усіма цими людьми. До того ж найбільше – зі своєю дружиною. Її теж госпіталізували, проте симптомів вірусу в жінки поки не спостерігається.

В Україні підтвердили випадок зараження коронавірусом

В Україні підтвердили випадок зараження коронавірусом

Зазначається, що всіх пацієнтів закрили в різних місцях, "щоб не було паніки". Вони перебуватимуть під постійним контролем медиків.

Також відомо, що у хворого чоловіка була температура 37,2 і кашель. Про свій стан він сам повідомив своєму лікарю.

"Набрав лікаря і сказав, що йому зле. До нього приїхала інфекціоністка й забрала його в лікарню", – підкреслило джерело.

Як вберегтися від зараження коронавірусом

Як вберегтися від зараження коронавірусом

Інфографіка

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністерки охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус Міністерство охорони здоров'я РНБО
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, срочно выясняйте адрес. Нужно всю семью сжечь вместе с соседями...)
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1
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Alex Mak
Alex Mak
Бачурин Андрей, " Врачи Первой московской инфекционной больницы запретили розглашать про больного кортноворусом Давида Берова" мокш@нець не знаєш чому? А щоб не завалили як того несчасного китайця, який просто закашляв.Бидло мо.к.ша.нське під ніс дивись.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
паРРашный скот. Железногорск, Курская область. Стадо одичалого скота ни за что раздавило китайца. Его сначала госпитализировали,а затем выписали - так как признаков вируса не было. Но одичалые толпой его просто убили!!! Ни за что! И теперь эти скрепные улицы здесь что-то гавкают про нас! Пасть закрыли, шавки и на паРРашу!
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Кацaп Кацaпыч, и как звали китайца? И мид Китая как отреагировал? В методичке это не написано?
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Кацaп Кацaпыч, петушок, ты доскакался...)
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1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну, теперь кклы как настоящие европейцы...
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Ирина Фил
Ирина Фил
Zhikharev Dmitry, а ты, видать, радуешься? А ты то кто?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Zhikharev Dmitry, ты как всегда - просто быдлo.
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