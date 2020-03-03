Коронавірус увірвався в Україну: перші ексклюзивні подробиці

Разом із першим в Україні пацієнтом із Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, ізолювали ще 35 осіб.

Вони поміщені в обсервацію на два тижні. Про це повідомило джерело OBOZREVATEL у Міністерстві охорони здоров’я і Раді національної безпеки й оборони.

За словами співрозмовника, чоловік контактував із усіма цими людьми. До того ж найбільше – зі своєю дружиною. Її теж госпіталізували, проте симптомів вірусу в жінки поки не спостерігається.

В Україні підтвердили випадок зараження коронавірусом

Зазначається, що всіх пацієнтів закрили в різних місцях, "щоб не було паніки". Вони перебуватимуть під постійним контролем медиків.

Також відомо, що у хворого чоловіка була температура 37,2 і кашель. Про свій стан він сам повідомив своєму лікарю.

"Набрав лікаря і сказав, що йому зле. До нього приїхала інфекціоністка й забрала його в лікарню", – підкреслило джерело.

Як вберегтися від зараження коронавірусом Інфографіка

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністерки охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

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