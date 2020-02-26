Коронавірус увірвався в ще одну курортну країну

У середу, 26 лютого, в Греції зафіксували перший випадок зараження смертельним коронавірусом COVID-19.

Про це повідомила представниця Міністерства охорони здоров'я Сотіріс Ціодрас, передає Reuters.

Інфікованою виявилася 38-річна жінка, яка раніше приїхала з північної Італії.

Коронавірус

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