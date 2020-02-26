Коронавірус увірвався в ще одну курортну країну

У середу, 26 лютого, в Греції зафіксували перший випадок зараження смертельним коронавірусом COVID-19.
Про це повідомила представниця Міністерства охорони здоров'я Сотіріс Ціодрас, передає Reuters.
Інфікованою виявилася 38-річна жінка, яка раніше приїхала з північної Італії.
Коронавірус
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перші випадки зараження коронавірусом COVID-19 підтвердилися в Швейцарії, Румунії та Алжирі.
В Іспанії кількість заражених коронавірусною інфекцією COVID-19 зросла до дев'яти.
У Хорватії та Австрії підтвердили перші випадки зараження смертельним коронавірусом.
У Швейцарії заявили про перше зараження смертельним коронавірусом.
Раніше в Італії вже семеро людей загинули внаслідок інфікування COVID-19.
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