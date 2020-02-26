Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус увірвався в ще одну курортну країну

4.7т
Читати матеріал російською

У середу, 26 лютого, в Греції зафіксували перший випадок зараження смертельним коронавірусом COVID-19.

Про це повідомила представниця Міністерства охорони здоров'я Сотіріс Ціодрас, передає Reuters.

Інфікованою виявилася 38-річна жінка, яка раніше приїхала з північної Італії.

Коронавірус

Коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Греція
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ждем вирус на ЗУ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини