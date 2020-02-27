Коронавірус увірвався до Данії та Естонії: перша інформація

Перші випадки зараження смертельним коронавірусом COVID-19 з Китаю підтвердили Данія та Естонія.

За інформацією Nationalpost, у Данії вірусом заразився чоловік, який повернувся з лижної відпустки в Італії. Чоловіка ізолювали в його будинку.

Що стосується Естонії, йдеться про постійного жителя країни, який не є її громадянином.

Тим часом в Китаї за добу, 26 лютого, від коронавируса померли 29 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 30 січня. Загальна кількість жертв у всьому світі становить 2744., більше 82,1 тис. осіб заразилися.

Коронавірус увірвався в Данію: перша інформація правда

Випадки зараження відзначені в більш ніж 30 країнах світу.

У Південній Кореї за добу заразилося 449 осіб. Причому, це більше, ніж в Китаї. Тепер в цій країні 1595 хворих і 12 померлих.

В Італії зафіксовано 400 заражень (+88) та 12 смертей (+1), в Японії – 186 і 3, в Ірані – 139 і 19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 25-річна громадянка України заразилася коронавірусів Covid-19.

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