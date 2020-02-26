Коронавірус уповільнив темпи, кількість видужалих зросла

У Китаї за добу підтвердили 406 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. При цьому 52 людини померли через викликане ним захворювання.

Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР. Відзначається, що до 26 лютого вірус виявили у 78 064 осіб у Китаї, а кількість жертв захворювання збільшилася до 2715 осіб.

На даний момент вилікувалися від коронавірусу 29 745 (+2512 за добу).

Коронавірус уповільнив темпи Ілюстрація

Відзначимо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія китайського коронавірусу COVID-2019 вже пройшла свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

Експерти заявили, що найнебезпечнішим був період з 23 січня по 2 лютого.

Також у ВООЗ запевнили, що коронавірус має потенціал пандемії, однак на даному етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

Карта поширення вірусу

Раніше OBOZREVATEL писав, що 25 лютого було виявлено перші випадки зараження коронавірусом COVID-2019 у Швейцарії, Румунії, а також на півдні Іспанії – у Каталонії.

В Італії вже семеро людей померли у результаті зараження COVID-19. Шість жертв – у Ломбардії, а одна – в Венето. Усього у країні коронавірусом інфіковані близько 290 осіб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram