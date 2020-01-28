"Залишилися тільки я і хлопці з Африки": українець розповів про паніку в Китаї через коронавірус

Іноземці намагаються швидше виїхати з Китаю, водночас зробити це з Уханя, де стався спалах нового коронавірусу 2019-nCoV, і ще кількох прилеглих міст неможливо.

В інших регіонах, де не було введено жорсткого карантину, проблем із цим немає. Про це в інтерв'ю виданню "Страна" розповів український студент із Дніпра Іван Усевич, який наразі знаходиться в КНР.

Хлопець навчається в університеті Chengdu university в провінції Сичуань, місто Ченду. За офіційними даними, близько 100 осіб в цьому місті заражені.

Українець розповів про паніку в Китаї через коронавірус Соцмережі

Усевич розповів, що кампус його навчального закладу, де оголошено канікули в зв'язку карантином, покинули майже всі приїжджі.

"Іноземці швидко полетіли. Ну, наприклад, зі мною в кімнаті живе друг із Непалу. Вчора батьки купили йому квиток, і вранці він полетів. Ще зі мною живе хлопець із Таджикистану. Він теж купив собі квиток, але оскільки кордон із Таджикистаном закрили , він спочатку їде в Туреччину, а з Туреччини – в Душанбе. Мої знайомі з Киргизстану відлітають сьогодні вночі. Єдині, хто залишився, це я і хлопці з Африки – дуже дорогі квитки", – розповів хлопець.

Він зазначив, що відчуває паніку серед місцевих жителів. "Працівники кампусу радять нам виїхати, якщо є така можливість. Я ніколи не бачив, щоб коменданти гуртожитку збиралися всі в один день і щось робили.

Сьогодні зібралися всі співробітники. Ходили, перевіряли приміщення. Було видно, що у них паніка. Всі в масках, хоча до останнього саме співробітники кампусу ходили без масок, їм було наплювати", – додав він.

Іван Усевич Страна

Також українець повідомив, що в Ухані не вистачає місця в лікарнях, пацієнти сплять на підлозі.

"Лікарі кажуть, що вірус швидко мутує. Вони виліковують одного, а на другого цей метод уже не діє. У лікарів паніка, самі лікарі починають помирати. Хоча спецзахист, у якому вони працюють із пацієнтами, такий, що можна в космос відправляти", – розповів студент.

Супермаркет у Ченду Страна

Зазначимо, за даними секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, в Китаї на сьогодні знаходиться близько 10 тисяч українців.

"Це наші студенти, це люди, які працюють у наших консульських і посольських підрозділах, це люди, які працюють за контрактами в Китаї. Ми сьогодні майже з усіма маємо налагоджений зв'язок, розуміємо, де вони знаходяться, в якому вони стані", – сказав він 28 січня в ефірі телеканалу "Україна 24".

Данилов зазначив, що "поки що немає жодних проблем у наших громадян, які перебувають у Китаї". За його словами, влада не бачить необхідності в евакуації українців із КНР.

"Але ще раз підкреслюю: в разі потреби. Наразі такої необхідності ми не бачимо", – сказав Данилов.

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