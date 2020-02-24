Під загрозою Закарпаття та аеропорти: Україна посилила заходи безпеки через коронавірус

У зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-2019 у кожній області України був розроблений план на випадок виявлення інфікованих.

Українські аеропорти при цьому будуть перевіряти пасажирів, які прибувають прямими рейсами з країн, де зафіксовано хворобу. Про це 24 лютого на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України коронавірусу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук (щоб подивитися відеотрансляцію брифінгу, поскрольте новину вниз).

Гончарук зазначив, що більше 2 тисяч лікарень були обладнані спеціальними боксами і готові прийняти інфікованих COVID-2019.

Коронавірус: Україна посилила заходи безпеки Колаж

"У якій би області не виникла небезпека, там є люди, які миттєво на це відреагують, помістять людину в інфекційний бокс і нададуть їй всю необхідну допомогу", – сказав глава Кабміну.

У країні є достатня кількість бригад лікарів-інфекціоністів, а дефіциту костюмів, масок і респіраторів немає.

"Навіть у разі, якщо буде зафіксований на території України такий випадок [захворювання], нічого страшного від цього не станеться... Цей ажіотаж, який зараз часто наганяється в інтернеті, він абсолютно безпідставний", – підкреслив прем'єр.

Він додав, що додаткові запобіжні заходи в аеропортах були введені через різке зростання кількості інфікованих в Італії. "Ми, по суті, підсилюємо заходи безпеки", – сказав Гончарук.

Через те, що багато українців перебувають в Італії і багато хто з них приїжджає в Україну автобусами через пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті, з вівторка, 25 лютого, там також будуть здійснені аналогічні заходи безпеки.

"Сьогодні туди відправляється керівник Державної прикордонної служби, щоб особисто проконтролювати та організувати цю роботу", – зазначив прем'єр.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зі свого боку зазначив, що в лабораторію Центру громадського здоров'я України було доставлено тест-системи, які дозволяють проводити дослідження і виділяти збудник коронавірусної інфекції.

Карта поширення коронавірусу:

Як писав OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ заявили, що новий коронавірус COVID-2019, спалах якого сталася в Китаї, має потенціал пандемії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся