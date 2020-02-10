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Дезінфекція та костюми біозахисту: з'ясувалося, як буде проходити евакуація українців із Китаю

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На евакуацію з провінції Хубей (Китай), де знаходиться епіцентр поширення нового коронавірусу 2019-nCoV, зголосилися понад 50 українців.

Після повернення в Україну їх на 14 днів відправлять на карантин у санаторії Київської області. Про це на брифінгу повідомив в.о. глави Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає "Громадське".

Для цього МОЗ визначило два санаторії під Києвом. "Після того як буде вивчена можливість переобладнання цих закладів у тимчасові обсерваторії, буде визначена остаточно фінальна локація", – сказав Кузін.

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Він додав, що є пропозиція і щодо третьої локації від Міноборони, але її поки розглядають.

Глава Центру громадського здоров'я уточнив, що вже 51 особа, в тому числі одна дитина, погодилися на евакуацію з провінції Хубей, яка призначена на 11 лютого, і карантин. Зараз вирішуються й узгоджуються технічні та логістичні деталі евакуації.

"Ні в які капсули цих людей не будуть поміщати, транспортні засоби дезінфікують у звичайному режимі", – сказав Кузін.

Евакуйовані українці будуть у масках, а члени екіпажу (16 осіб) – у костюмах біологічного захисту. Також рейс будуть супроводжувати п'ятеро медиків – два лікарі та три медсестри.

Після евакуації в літаку за рекомендацією виробника замінять повітряні фільтри. За попередніми даними, українців евакуює перевізник SkyUp.

Коронавірус: на евакуацію з Китаю погодився 51 українець

Коронавірус: на евакуацію з Китаю погодився 51 українець

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
Теги
вірус хвороба SkyUp
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