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/ Пульмонологія

Коронавірус убив уже більш ніж тисячу осіб, заразилися понад 40 тисяч

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Коронавірус 2019-nCoV убив уже 1016 осіб. За добу, з 10 на 11 лютого, зафіксовано 108 нових смертей.

Як повідомляє Державний комітет КНР із питань гігієни та охорони здоров'я, загальна кількість заражень досягла 42 638, одужань – 3996.

Зазначається, що на території материкового Китаю найбільша кількість випадків інфікування коронавірусом зафіксована в центральній провінції Хубей (31738, з них 974 померли), де й був виявлений осередок спалаху.

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Коронавірус 2019-nCoV убив уже 1016 осіб

Коронавірус 2019-nCoV убив уже 1016 осіб

"Кореспондент"

Водночас голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай оголосив нищівну війну недузі. За його словами, всі державні установи та партійні органи країни об'єднали зусилля для вирішення завдання ліквідації вірусу.

Карта поширення коронавірусу у світі

Карта поширення коронавірусу у світі

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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