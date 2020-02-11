Коронавірус убив уже більш ніж тисячу осіб, заразилися понад 40 тисяч

Коронавірус 2019-nCoV убив уже 1016 осіб. За добу, з 10 на 11 лютого, зафіксовано 108 нових смертей.

Як повідомляє Державний комітет КНР із питань гігієни та охорони здоров'я, загальна кількість заражень досягла 42 638, одужань – 3996.

Зазначається, що на території материкового Китаю найбільша кількість випадків інфікування коронавірусом зафіксована в центральній провінції Хубей (31738, з них 974 померли), де й був виявлений осередок спалаху.

Коронавірус 2019-nCoV убив уже 1016 осіб "Кореспондент"

Водночас голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай оголосив нищівну війну недузі. За його словами, всі державні установи та партійні органи країни об'єднали зусилля для вирішення завдання ліквідації вірусу.

Карта поширення коронавірусу у світі

Головне про вірус:

У Китаї влада дала тимчасову назву небезпечній хворобі – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP, пневмонія, що спричинена новим типом коронавірусу).

У Китаї спростували інформацію про те, що збудник може бути видом біологічної зброї.

З'ясувалося, що вторинним шляхом передачі 2019-nCoV може бути діарея.

Ще 60 нових епізодів зараження зафіксували на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в японському порту Йокогама.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.

9 лютого стало відомо, що коронавірусом заразився українець, який є членом екіпажу.

У комітеті Верховної Ради розповіли, що українець проведе в ізоляції не менше, ніж 14 днів, і поділилися деталями.

Незабаром стало відомо, що на борту круїзного лайнера Diamond Princess перебувають ще двоє громадян України із симптомами зараження коронавірусом, які вже другу добу не виходять із кают.

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