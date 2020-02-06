Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус убив уже 564 особи, заражених – понад 28 тисяч

5.7т
Читати матеріал російською

Кількість загиблих від нового типу коронавірусу зросла до 564 осіб (+74 за добу).

Станом на ранок 6 лютого, підтверджені 3694 нові випадки захворювання. Одужали й покинули лікарні 1153 пацієнти (+261 за добу). Заражено наразі 28 018 людей. З підозрою на наявність вірусу – 24702 особи. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували, що для боротьби з подальшим поширенням збудника знадобиться $675 мільйонів.

Новини
Наближається до пандемії: світові вчені дали тривожний прогноз щодо смертельного коронавірусу

Коронавірус вбив уже 564 особи

Коронавірус вбив уже 564 особи

"Кореспондент"

"Необхідна термінова підтримка для зміцнення слабких систем охорони здоров'я, щоб виявляти, діагностувати і доглядати за людьми з 2019-nCoV, а також запобігти подальшій передачі вірусу і захистити медичних працівників", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Коронавірус убив уже 564 особи, заражених – понад 28 тисяч

Також, за повідомленнями ЗМІ, Інститут вірусології в китайському місті Ухань подав патент на ліки Ремдізівір, створені американською біотехнологічною компанією Gilead Sciences ще в 2016 році.

Медики запевняють, що цей засіб разом зі ще одним препаратом допомагає у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ запевнили, що поширення коронавірусу 2019-nCoV ще не можна називати пандемією – епідемією світового масштабу, проте передумови для запровадження такого терміну вже є.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
15
0
Смішно
1
Цікаво
14
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Украина так и не приняла решение об эвакуации своих граждан из Китая. Теперь этим вопросом занялась Россия. Несколько граждан уже находятся на карантине в России
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мельников Дмитрий, та ради бога))))поехали туда так пусть сидят пока карантин и эпидемия не закончатся)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче души грешные и невинные, усопших и убиенных Твоих
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини