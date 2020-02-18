Коронавірус убив головлікаря госпіталя в Ухані

У Китаї від коронавірусу COVID-2019 вранці 18 лютого помер головний лікар госпіталю у місті Ухань Лю Чжимін.

Як повідомляє The Global Times в Twitter, він став першим керівником медзакладу у країні, померлим від цього захворювання.

Лю Чжимін dailymail.co.uk

Офіційна причина смерті – пневмонія, викликана новим типом коронавірусу COVID-2019.

Повідомлення про смерть Лю Чжиміна у місцевих ЗМІ з'явилися ще ввечері в понеділок. Однак пізніше ця інформація була видалена, так як у госпіталі уточнили, що головлікар все ще перебуває на лікуванні. Вранці стало відомо, що він все-таки не поборов хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в чотирьох з п'яти випадків зараження новий коронавірус з Китаю Covid-19 переноситься легко і не призводить до летального результату.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!