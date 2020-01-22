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/ Пульмонологія

Терміново зняли з літака: в Росії підтверджено 2 підозри на китайський вірус-вбивцю

3.3т
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З аеропорту "Пулково" в російському Санкт-Петербурзі госпіталізовано чоловіка з підозрою на новий китайський коронавірус nCoV. Також в лікарню з аналогічними симптомами потрапив студент із Китаю.

У Міністерстві охорони здоров'я РФ підтвердили: обох обстежують на смертельний вірус. Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що це 23-річний громадянин Росії Арман К. В середу, 22 січня, він прилетів до Пітера з китайського Шанхаю (з пересадками у Пекіні, Красноярську і Москві).

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Коронавірус у Росії: в Пітері ще один випадок

Коронавірус у Росії: в Пітері ще один випадок

Коронавірус у Росії: в Пітері ще один випадок

Коронавірус у Росії: в Пітері ще один випадок

Хлопця терміново забрали з температурою 38 градусів із КПП "Пулково". Головний лікар Боткінської лікарні підтвердив підозру про перший випадок коронавірусу в Росії.

При цьому, за даними Telegram-канал 360, очевидець повідомив, що "швидка" нібито забрала хлопця прямо з літака. Свідкові вдалося зробити кілька фото, поки зйомку не заборонили. У департаменті охорони здоров'я Санкт-Петербурга запевнили, що чують про це вперше.

Коронавірус у Росії: в Пітері ще один випадок

Коронавірус у Росії: в Пітері ще один випадок

Коронавірус у Росії: в Пітері ще один випадок

Коронавірус у Росії: в Пітері ще один випадок

Пасажир із Китаю, у якого запідозрили вірус

Пасажир із Китаю, у якого запідозрили вірус

За даними Baza, госпіталізували нібито не 1, а 2 осіб, які прилетіли в "Пулково". "Один із них проживає там постійно. Він сам прийшов у медпункт аеропорту і заявив, що у нього висока температура. Через поширення вірусу в КНР, лікарі вирішили негайно госпіталізувати його в інфекційну лікарню імені С. П. Боткіна. В аеропорту поставили попередній діагноз – ГРВІ", – сказано в повідомленні.

Інформацію підтвердили в Росспоживнагляді. "Крім росіянина, з підозрою на ГРВІ в середу в Петербурзі госпіталізовано громадянина КНР, який прибув тиждень тому", – заявили в відомстві.

У мережі поширили інформацію і про хворого пасажира в аеропорту "Шереметьєво". Однак адміністрація вже спростувала: це був громадянин Канади з отруєнням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорт Хабаровська (Росія) прибула пасажирка з Китаю з підозрою на новий смертельний коронавірус nCoV.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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