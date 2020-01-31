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Прилетіла з Китаю: у Рівному дівчину госпіталізували з підозрою на коронавірус

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У Рівному з підозрою на смертельний коронавірус на карантин в інфекційний бокс помістили 22-річну дівчину, яка повернулася з Китаю.

Про це повідомляє ТСН. До лікарні вона звернулася сама, бо захворіла – у пацієнтки підвищилася температура, з'явилися нежить і кашель.

Дівчина повідомила, що днями повернулася з Китаю. Тому її відразу відправили в інфекційну лікарню.

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У Рівному у дівчини запідозрили коронавірус

Оскільки тесту на коронавірус в Україні немає, медики вирішили піти шляхом виключення і взяли аналізи на грип і ГРВІ. У лікарні розповіли, що стан дівчини покращився і, найімовірніше, після отримання результатів обстеження вона поїде додому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові двох чоловіків, які повернулися з Китаю, ізолювали в інфекційну лікарню, щоб перевірити вірогідність зараження коронавірусом.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Рівне
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