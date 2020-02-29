ЗМІ запустили фейк про коронавірус у Папи Римського: що з ним насправді

У ЗМІ з'явився фейк про те, що Папа Римський Франциск і двоє його помічників нібито захворіли на новий китайський коронавірус.

Інформацію про це 29 лютого опублікував сайт МСМ News, посилаючись на пресслужбу Ватикану. Стверджується, що тести високопоставлених священнослужителів на COVID-2019 дали позитивний результат.

Папа Франциск захворів АР

Також сайт пише, що днем раніше церковник пропустив заплановану месу з духовенством Риму, але до цього зустрівся з прихожанами "із симптомами, подібними на коронавірус".

Стаття про те, що Папа заразився коронавірусом Скрін МСМ News

Дані про хворобу після цього поширили і деякі інші ресурси. Зокрема, російська топ-пропагандистка Ольга Скабєєва опублікувала в Telegram повідомлення про те, що Папа нібито інфікований коронавірусом. У своєму пості вона написала: "Ось це поворот!"

Повідомлення пропагандистки Скріншот

Фейком також поділилося видання "РБК-Україна":

Скріншот

Зазначимо: домен МСМ News зареєстрований у 2016 році в Китаї, реєстрація змінилася 26 лютого, три дні тому.

На сайті немає жодної інформації про власників та авторів МСМ News. Всього на ресурсі розміщено близько 30 статей.

Про передбачувану хворобу Папи досі не повідомляли ні великі ЗМІ, немає і офіційного оголошення від пресслужби Ватикану.

Папа Франциск захворів apnews.com

Associated Press при цьому пише, що Папа Франциск скасовує офіційні зустрічі на протязі вже трьох днів, хоча раніше він не робив нічого подібного.

Однак, він продовжує працювати, приймаючи людей у своїй резиденції в готелі Санта-Марта. Так, закриті зустрічі понтифік провів із главою єпископської канцелярії Ватикану, послами Франциска в Лівані і Франції і українським архієпископом – главою УГКЦ Святославом (Шевчуком).

Пресслужба УГКЦ

Ватикан не розкрив подробиць захворювання Франциска, заявивши лише, що в нього "слабке нездужання". Журналісти нагадали, що ще в дитинстві церковник втратив частину легені.

Папа Франциск захворів apnews.com

Як писав OBOZREVATEL, на останній публічній появі – під час богослужіння в середу, 26 лютого, – Франциск вирішив потиснути руки вірянам і поцілував дитину.

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