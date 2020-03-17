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/ Пульмонологія

Коронавірус частіше вбиває в містах: названа несподівана причина

3.7т
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Однією з причин високої смертності від коронавірусу, зокрема в містах, є забруднення повітря вихлопними газами автомобілів.

Такий висновок зробили в Європейському альянсі громадської охорони здоров'я, пише MedicalXpress.

Фахівці попередили, що забруднене міське повітря, яке зумовлює гіпертонію, діабет і респіраторні недуги, може призвести до збільшення загальної смертності від COVID-19.

Коронавірус частіше вбиває в містах: названа причина

Коронавірус частіше вбиває в містах: названа причина

Крім того, підкреслюється, що пацієнтам із хронічними захворюваннями легень і серця, спричиненими тривалим впливом частинок повітря, важче боротися з легеневими інфекціями, а також вони мають більше шансів померти.

Доказів зв'язку між смертністю від COVID-19 і забрудненням повітря поки немає, проте дослідження спалаху атипової пневмонії в 2003 році показало, що хворі в регіонах з помірним рівнем забруднення повітря вмирали на 84% частіше, ніж ті, що мешкали в місцевості з низьким рівнем забруднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заражені коронавірусом розповіли про справжні симптоми COVID-19.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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