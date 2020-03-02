У Криму на інфікування коронавірусом COVID-19 перевіряють близько 50 осіб, які прибули з Китаю.
Про це повідомляє Росспоживнагляд. Також триває розшук жінки, яка втекла з інфекційної лікарні Севастополя. Вона перебувала на карантині через коронавірус, який лабораторно поки не був підтверджений.
"Всього під медичним наглядом на нову коронавірусну інфекцію у Криму і Севастополі перебувають 50 осіб, які прибули з КНР", – йдеться у повідомленні Росспоживнагляду.
Коронавірус у Криму запідозрили у 50 осіб
КП
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок понеділка, 2 березня, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом на території Китаю досягла 80 026 осіб, померли 2912 китайців.
У світі розробляється понад 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути презентовані вже найближчим часом.
1 березня в російській Москві у пацієнта виявили коронавірус. Також хвороба проникла в Чехію, Ірландію та Люксембург.
В Італії кількість загиблих різко зросла до 34 осіб.
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