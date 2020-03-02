Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус у Криму запідозрили у 50 осіб

3.2т
Читати матеріал російською

У Криму на інфікування коронавірусом COVID-19 перевіряють близько 50 осіб, які прибули з Китаю.

Про це повідомляє Росспоживнагляд. Також триває розшук жінки, яка втекла з інфекційної лікарні Севастополя. Вона перебувала на карантині через коронавірус, який лабораторно поки не був підтверджений.

"Всього під медичним наглядом на нову коронавірусну інфекцію у Криму і Севастополі перебувають 50 осіб, які прибули з КНР", – йдеться у повідомленні Росспоживнагляду.

Коронавірус у Криму запідозрили у 50 осіб

Коронавірус у Криму запідозрили у 50 осіб

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на ранок понеділка, 2 березня, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом на території Китаю досягла 80 026 осіб, померли 2912 китайців.

  • У світі розробляється понад 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути презентовані вже найближчим часом.

  • 1 березня в російській Москві у пацієнта виявили коронавірус. Також хвороба проникла в Чехію, Ірландію та Люксембург.

  • В Італії кількість загиблих різко зросла до 34 осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Отправьте приглашение на отдых в Крым тому депутату госдуры, который рассчитывал на массовый аншлаг желающих отдохнуть в Крыму из-за вируса в Европе!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Виня Ксения
Виня Ксения
Кульшин Владимир, они думают, что скрывая случаи заражения на рф и в Крыму, смогут заманить туристов в Крым. Адекватные люди не верят ни одному слову властей рф. А чиновников из рф отправят в принудительном порядке. Будет вплоть до раздачи бесплатных путевок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Виня Ксения
Виня Ксения
И снова проходил мимо, не будет никакого аншлага в Крыму. Все будут отдыхать на своих дачах. Особенно старики.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини