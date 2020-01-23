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/ Пульмонологія

Впав замертво обличчям в асфальт: в Китаї зняли нових жертв nCoV-2019. Тривожні відео

11.6т
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У мережі опублікували ряд тривожних відео, на яких люди, заражені смертельним коронавірусом у Китаї, падають прямо в громадських місцях.

Ролики поширили в соцмережах у четвер, 23 січня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На одному відео чоловік, який стояв на вулиці, різко впав обличчям в асфальт. Його тіло почало здригатися, а незабаром, як свідчить відео, китаєць повністю відключився, налякавши перехожих.

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Люди падають прямо на вулицях: з'явилося зловісне відео з Китаю, охопленого вірусом-вбивцею

Коронавірус: у Китаї зняли нових жертв nCoV-2019

Коронавірус: у Китаї зняли нових жертв nCoV-2019

Скріншот із відео

На другому відео медики в захисних костюмах на ношах транспортували іншого пацієнта, який втратив свідомість.

Коронавірус: у Китаї зняли нових жертв nCoV-2019

Коронавірус: у Китаї зняли нових жертв nCoV-2019

Скріншот із відео

За словами лікарів, непритомність – найсерйозніший симптом пневмонії, викликаної коронавірусом.

Впав замертво обличчям в асфальт: в Китаї зняли нових жертв nCoV-2019. Тривожні відео
Впав замертво обличчям в асфальт: в Китаї зняли нових жертв nCoV-2019. Тривожні відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися ще кілька роликів. В одному з них показали пересувні ізолятори для заражених і медиків у спецодязі. На другому відео зняли спорожнілі вулиці міста.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
ПаРРаша там близко! Кацы, твари - вы следующие!
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Junio Van
Junio Van
Махал Махалыч, и сам себе ,,бонус,, влепил )) вот же уйибень ты! ))
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