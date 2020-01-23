Люди падають прямо на вулицях: з'явилося зловісне відео з Китаю, охопленого вірусом-вбивцею

У мережі з'явилося нове відео з китайського міста Ухань, де розгулявся смертельний коронавірус, який забрав життя вже 17 осіб.
Цього разу зняли картину з хлопцем, який упав через різке погіршення стану. Зловісний ролик розлетівся по соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Під гучні крики з машини "швидкої допомоги" вибігли медики в захисних костюмах і масках. Вони взялися допомагати жителю місцевому жителю, який лежав у калюжі крові. Хлопець, ймовірно, втратив свідомість і розбив при падінні голову.
Коронавірус у Китаї: зловісні кадри з Уханю
Скріншот із відео
Раніше в мережі з'явилися ще кілька роликів. В одному з них показали пересувні ізолятори для заражених і медиків в спецодязі. На другому відео зняли спорожнілі вулиці міста.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кадри, на яких показане нібито транспортування зараженого новим видом коронавірусу в Китаї, шокували мережу.
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