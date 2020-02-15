Коронавірус у Китаї вбив вже понад 1500 осіб: влада пішла на кардинальні заходи

Внаслідок спалаху нового типу коронавірусу COVID-19 у Китаї померло вже 1523 людини. Тільки протягом останньої доби кількість жертв збільшилася на 143 людини. У столиці провінції Хубей введені жорсткі обмеження.

За даними Державного комітету з питань охорони здоров'я, у країні заражені 66 492 осіб (11 053 – у важкому стані), 8096 вилікувалися і виписані з лікарень, повідомляє РІА "Новости".

Коронавірус в Китаї вбив вже понад 1500 осіб South China Morning Post

Зараз понад 169 тисяч осіб, які тісно контактували із зараженими, перебувають під наглядом.

Протягом останньої доби виявлено 2 641 новий випадок захворювання. З лікарень виписано 1373 осіб. Кількість пацієнтів у важкому стані зросла на 849 осіб.

Водночас влада столиці провінції Хубей – міста Ухань, епіцентру поширення, пішли кардинальні заходи. Жителям міста заборонено залишати мікрорайони, в яких вони живуть.

Так, в кожному мікрорайоні залишиться тільки один відкритий вихід. У тих, хто виходить з дому і входить в нього, будуть міряти температуру. Вхід на територію житлових комплексів і вихід за їх межі без поважної причини заборонений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кількість жертв коронавірусу на ранок 14 лютого становило 1483 людини, заражених - 64 627 осіб.

Хвороба також почала вбивати китайських лікарів: шестеро померли, 1716 – заразилися. Це сталося через брак масок і відповідного спорядження.

Українці, які не можуть покинути Ухань, почали впадати в істерику. Українська влада запевнили, що всіх бажаючих евакуюють з міста 18 лютого.

Тим часом китайським лікарям вдалося знайти ефективний спосіб лікування пацієнтів за допомогою переливання плазми від пацієнтів, які вилікувалися.

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