Коронавірус у Китаї почав затихати: з'явилися обнадійливі цифри

За добу, протягом 17 лютого, кількість тих, що заразилися коронвірусом COVID-2019 у Китаї (включаючи Гонконг, Макао, Тайвань) зросла до 72528 (+1893, позитивна динаміка).

Такі дані наводить Національна комісії з охорони здоров'я Китаю. При цьому захворювання вбило вже 1868 (+98 за останній день – менше, ніж раніше).

У той же час фіксується усе більше випадків одужання: 12, 552 (+1708 за добу). З підозрою на наявність вірусу – 4194 людини.

Коронавірус у Китаї почав затихати Ілюстрація

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Кожен день одужує все більше і більше людей.

Частка критичних випадків протікання хвороби почала знижуватися: з 15,9% до 7,2%.

Визначено найпоширеніші симптоми: дуже висока температура під 40 градусів, через кілька днів з'являється сильний кашель, діарея, болі у животі і блювота.

Найчастіше рятують противірусні препарати, які часто застосовують при лікуванні ВІЛ.

Крім того, стало відомо, що пасажири з негативною реакцією на новий тип коронавірусу зможуть покинути карантинний лайнер Diamond Princess починаючи з 19 лютого. За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, цей процес орієнтовно завершиться 21-го.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що двоє українців, які знаходилися у складі екіпажу на судні Diamond Princess і заразилися коронавірусом, почуваються нормально. Одного із них готуються виписати з лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 лютого на круїзному судні Diamond Princess, яке стоїть на карантині в порту Йокогами через спалах коронавірусу, виявили 99 нових випадків зараження.

У Китаї ввели смертну кару за приховування симптомів коронавірусу і спотворення даних про стан хворих.

Також радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджін заявив, що заразитися коронавірусом можуть дві третини населення планети.

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