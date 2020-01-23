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/ Пульмонологія

Оголошено найвищий ступінь загрози: в Китаї перша смерть від коронавірусу за межами Уханю

2.1т
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У Китаї зареєстровано перший випадок смерті від нового коронавірусу за межами міста Ухань, де почалася епідемія.

У прилеглій провінції Хубей від захворювання помер 80-річний чоловік, повідомляє з посиланням на місцеву владу "РИА Новости".

Там і в провінції Гуандун оголошена перший, вищий ступінь загрози в сфері охорони здоров'я. Мобілізовані всі державні відомства на боротьбу з хворобою.

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У Китаї перша смерть від коронавірусу за межами Уханю

У Китаї перша смерть від коронавірусу за межами Уханю

euronews.com

Крім того, стало відомо, що число інфікованих пневмонією в Китаї зросла до 644 осіб.

Оголошено найвищий ступінь загрози: в Китаї перша смерть від коронавірусу за межами Уханю
Оголошено найвищий ступінь загрози: в Китаї перша смерть від коронавірусу за межами Уханю

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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