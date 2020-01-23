Оголошено найвищий ступінь загрози: в Китаї перша смерть від коронавірусу за межами Уханю

У Китаї зареєстровано перший випадок смерті від нового коронавірусу за межами міста Ухань, де почалася епідемія.
У прилеглій провінції Хубей від захворювання помер 80-річний чоловік, повідомляє з посиланням на місцеву владу "РИА Новости".
Там і в провінції Гуандун оголошена перший, вищий ступінь загрози в сфері охорони здоров'я. Мобілізовані всі державні відомства на боротьбу з хворобою.
У Китаї перша смерть від коронавірусу за межами Уханю
euronews.com
Крім того, стало відомо, що число інфікованих пневмонією в Китаї зросла до 644 осіб.
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Медики вже попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати і поширюватися далі.
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