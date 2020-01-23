Оголошено найвищий ступінь загрози: в Китаї перша смерть від коронавірусу за межами Уханю

У Китаї зареєстровано перший випадок смерті від нового коронавірусу за межами міста Ухань, де почалася епідемія.

У прилеглій провінції Хубей від захворювання помер 80-річний чоловік, повідомляє з посиланням на місцеву владу "РИА Новости".

Там і в провінції Гуандун оголошена перший, вищий ступінь загрози в сфері охорони здоров'я. Мобілізовані всі державні відомства на боротьбу з хворобою.

У Китаї перша смерть від коронавірусу за межами Уханю euronews.com

Крім того, стало відомо, що число інфікованих пневмонією в Китаї зросла до 644 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Медики вже попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати і поширюватися далі.

На тлі загальної паніки вчені з Техасу, Нью-Йорка і Китаю почали розробку вакцини проти цього вірусу.

У Білорусі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус. Діагноз не підтвердився. Кілька тривожних випадків зафіксували і в Росії.

У зв'язку зі спалахом вірусу МОЗ України провів терміновий брифінг і дав рекомендації населенню.

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