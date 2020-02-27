Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус у Китаї досяг свого мінімуму: свіжі дані

1.6т
Читати матеріал російською

У Китаї за добу, 26 лютого, від коронавірусу померли 29 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 30 січня.

Так, на даний момент загальна кількість жертв у всьому світі становить 2744., більше 78,4 тис. осіб заразилися. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Головне:

  • Під удар потрапили країни Європи, Азії та Латинської Америки.

  • У Пакистані виявили два перші випадки зараження коронавірусом.

  • Перший випадок захворювання підтвердили у Північній Македонії.

  • У Норвегії Міністерство охорони здоров'я також вперше зафіксувало коронавірус.

  • Інфекція дісталася і до Латинської Америки. Перше зараження зафіксували в Бразилії.

  • Про першого пацієнта з коронавірусом оголосили і в Грузії. Чоловік прибув у країну з Ірану через Азербайджан.

Випадки зараження коронавіурсом відзначені в більш ніж 30 країнах світу

Випадки зараження коронавіурсом відзначені в більш ніж 30 країнах світу

Відзначається, що випадки зараження відзначені в більш ніж 30 країнах світу.

У Південній Кореї за добу заразилося 449 осіб. Причому, цей більше, ніж в Китаї. Тепер у цій країні 1595 хворих і 12 померлих.

В Італії зафіксовано 400 заражень (+88) та 12 смертей (+1), в Японії –186 і 3, в Ірані – 139 і 19.

Карта поширення вірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 25-річна громадянка України заразилася коронавірусом Covid-19.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини