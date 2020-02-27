Коронавірус у Китаї досяг свого мінімуму: свіжі дані

У Китаї за добу, 26 лютого, від коронавірусу померли 29 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 30 січня.

Так, на даний момент загальна кількість жертв у всьому світі становить 2744., більше 78,4 тис. осіб заразилися. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

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Під удар потрапили країни Європи, Азії та Латинської Америки.

У Пакистані виявили два перші випадки зараження коронавірусом.

Перший випадок захворювання підтвердили у Північній Македонії.

У Норвегії Міністерство охорони здоров'я також вперше зафіксувало коронавірус.

Інфекція дісталася і до Латинської Америки. Перше зараження зафіксували в Бразилії.

Про першого пацієнта з коронавірусом оголосили і в Грузії. Чоловік прибув у країну з Ірану через Азербайджан.

Випадки зараження коронавіурсом відзначені в більш ніж 30 країнах світу

Відзначається, що випадки зараження відзначені в більш ніж 30 країнах світу.

У Південній Кореї за добу заразилося 449 осіб. Причому, цей більше, ніж в Китаї. Тепер у цій країні 1595 хворих і 12 померлих.

В Італії зафіксовано 400 заражень (+88) та 12 смертей (+1), в Японії –186 і 3, в Ірані – 139 і 19.

Карта поширення вірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 25-річна громадянка України заразилася коронавірусом Covid-19.

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