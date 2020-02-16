Коронавірус вбив вже понад 1660 осбі: нова страшна статистика щодо Китаю і світу

У Китаї станом на ранок неділі, 16 лютого, число тих, хто заразився коронавірусів Covid-19 досягла 68 500 осіб, загальна кількість в світі – 69 258 випадків. З кінчалися від хвороби вже 1669 пацієнтів.

Про це повідомляє Державний комітет охорони здоров'я КНР. Епідемія продовжує бити антирекорди – за добу кількість заражених збільшилася в країні більш ніж на 2 тисячі осіб, смертельних випадків – на 146.

Із них в епіцентрі захворювання – провінції Хубей – померли 139 людини. У лікарнях країни проходить курс лікування 57 416 тисяч осіб, стан понад 11,2 тисяч хворих оцінюється як важкий.

Коронавірус убив вже понад 1660 осіб

У той же час, більше 9 тис. осіб одужали і успішно виписані з медичних закладів.

Дані поширення хвороби по карті від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса свідчать про 69 258 випадків зараження в світі.

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На китайських територіях поза материковою частиною країни нових випадків захворювання або смертельних випадків не зафіксовано. За останніми даними, виявлено 84 підтверджений випадок захворювання: 56 – в Гонконзі (1 летальний випадок), 10 – в Макао, 18 – на Тайвані.

Також з'явилися дані про нові випадки захворювання коронавірусів на заблокованому в Японії лайнері Diamond Princess – виявлені ще 70 осіб із захворюванням.

Загальна кількість хворих членів екіпажу і пасажирів досягла 355, вони госпіталізовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї ввели смертну кару за приховування симптомів коронавірусу і перекручення даних про стан хворих.

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