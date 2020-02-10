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/ Пульмонологія

Коронавірус підбирається все ближче: Супрун "озброїла" українців

9.3т
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Колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла українцям, як отримати актуальну інформацію про коронавірус.

Лікарка закликала громадян зберігати спокій, оскільки насправді, за її словами, вірус активно досліджується і відомо про нього вже чимало.

Зокрема, Супрун опублікувала свіжі дані. Станом на 10 лютого зафіксовано 40653 випадки зараження, померло 910 осіб, одужали 3665. Більше 40 000 кейсів захворювання зафіксовано на території Китаю.

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Коронавірус усе ближче: Супрун "озброїла" українців

Коронавірус усе ближче: Супрун "озброїла" українців

На території України коронавірус не зафіксовано. Супрун також зазначила, що два українці, які заразилися на круїзному лайнері, перебувають в японській лікарні під наглядом лікарів.

Ще одним приводом для припинення паніки Супрун назвала те, що в Україні вже з'явилися тест-системи для виявлення вірусу. Вони зберігаються у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України.

"Якісна і перевірена інформація про коронавірус – не менш важливий засіб профілактики. Адже від початку поширення вірусу ця тема обросла купою міфів про фейкові способи захисту – від "інноваційних" вакцин, яких іще навіть не існує, до різних народних засобів профілактики коронавірусу у вигляді поїдання часнику і цибулі", – написала вона.

Супрун поділилася з українцями ресурсами, які допоможуть розібратися в ситуації: коментарями вчених, рекомендаціями і розвінчанням міфів.

"Розповсюдьте цю інформацію і пам'ятайте, що інформаційна гігієна також вносить вагомий внесок у зменшення поширеності небезпечних хвороб! А також зберігає психічне здоров'я!" – закликала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила, що Україна не готова протистояти коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а это недоразумение что еще у власти? если нет,то зачем нам ее отрыжки
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Внаукраине Потриот, отож бо, іди дрочи на портрет кортуна, у вас це феєрично виходить.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Песня пауков (к/ф "Приключения Буратино") Детям глупым, непослушным - Место лишь в чулане душном. По заслугам получают Те, кто сорятся, кричат. Надоело! Поучают, поучают! Надоело! Поучают, поучают! Поучаем, поучаем ... Поучайте лучше ваших паучат! Ай, глупы, как пробки, дети, Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают - Им не вырваться назад. Надоело! Поучают, поучают! Надоело! Поучают, поучают! Поучаем, поучаем ... Поучайте лучше ваших паучат!
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1
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кристина Стефанова, ти дурне? Чи вас там такі ж набирають?
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