Коронавірус стане сезонним: учені зробили тривожний прогноз щодо COVID-19

Епідемії нового китайського коронавірусу COVID-19 надалі будуть виникати час від часу за аналогією із захворюваністю на грип.

Про це "Известиям" розповів член-кореспондент РАН, доктор біологічних наук, професор факультету природничих наук НГУ Сергій Нетьосов. Згідно з прогнозами, патоген щорічно стане вражати найбільш сприйнятливу частину населення: літніх, хронічно хворих і людей із низьким імунітетом.

"Основні побоювання з приводу цього патогена пов'язані не з масштабами і смертністю під час нинішнього спалаху. Штам може закріпитися серед тих людей, які хворіють безсимптомно та довго, виділяючи вірус у навколишнє середовище", – сказав фахівець.

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Надалі регулярна вакцинація може знадобитися всьому людству.

Подібні заяви робив також заступник Академії наук Китаю Ван Чень. Він вважає, що у штаму є набір характеристик, які дають йому можливість існувати довгий період.

Через тривалий інкубаційний період, який, за даними китайських лікарів, збільшився з 14 до 27 днів, стримати поширення патогену лікарі не можуть.

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У майбутньому спалахи COVID-19 будуть йти хвилями, розповів декан факультету біологічної і медичної фізики МФТІ Олександр Мелерзанов.

"Як правило, зростання захворюваності на грип відбувається в осінньо-зимовий період. І, якщо говорити про цей штам, то йдеться про його контроль за аналогією з різними штамами вірусу грипу, а не про повну перемогу над патогеном", – підкреслив учений.

Карта поширення коронавірусу по світу:

Як писав OBOZREVATEL, тим часом в Італії різко збільшилася кількість жертв коронавірусу. Число хворих перевалило за тисячу, смертей – 29.

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