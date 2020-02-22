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/ Пульмонологія

Коронавірус спалахнув знову ще в одній країні: моторошні цифри

4.3т
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У Південній Кореї зареєстрували ще 87 випадків захворювання на коронавірус COVID-2019, в результаті чого загальна кількість заражених зросла до 433.

Про це повідомила організація Центрів із контролю і профілактики захворювань (KCDC) при міністерстві охорони здоров'я РК, повідомляють РІА Новини.

Відзначається, що основна кількість хворих – 55 осіб – зареєстровані в Тегу. Крім того, 14 осіб заразилися в провінції Кенсан-Пукто, решта 18 із різних районів по всій країні. У результаті захворювання померли двоє, виписані 18 пацієнтів, аналізи 6 037 осіб іще в роботі.

Коронавірус спалахнув знову ще в одній країні

Коронавірус спалахнув знову ще в одній країні

ЕРА

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Примітно, що 62 людини з нових заражених пов'язані з церквою релігійного руху "Сінчхончжі" в Тегу.

Повідомляється, що одна з пацієнтів, 61-річна кореянка, відмовилася вчасно пройти тест на коронавірус, оскільки ніколи не їздила в Китай. Після цього відвідала прихід Церкви Ісуса культу Сінчхончжі в Тегу, поширивши вірус серед прихожан. 9 336 вірян секти були поміщені в домашній карантин, 544 з них виявляють симптоми вірусу. Наразі всього з сектою пов'язаний 231 випадок зараження коронавірусом.

Крім того, в лікарні округу Тенам у Чхондо, недалеко від Тегу, зафіксовано ще три нові випадки захворювання. Всього там зареєстрували вже 114 випадків захворювання вірусом, із них дев'ять у співробітників лікарні. Установа повністю поміщена в карантин.

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Повідомляється також, що міністерство оборони Південної Кореї ухвалило рішення заборонити солдатам перебування за межами баз і обмежити їх зовнішні контакти. Причиною цього зараження трьох військовослужбовців, які відвідали місто Тегу або контактували з людьми звідти.

Уряд раніше вирішив позначити Тегу і провінцію Кенсан-Пукто районами особливого епідеміологічного контролю. Незважаючи на це, рівень епідеміологічної небезпеки в цілому по країні залишається третього "помаранчевого" ступеню з чотирьох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий спалах коронавірусу зафіксована також і в Китаї. За добу 21 лютого там заразилися понад дві тисячі осіб.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Південна Корея
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Думал - Имею неосторожность проживать на территории Мордора ( так исторически сложилось - все поколения здесь были ) . Тем не менее , благодаря Обозревателю у меня открылись глаза на Правду, произошло выздоровление . Перестал смотреть Рос ТВ, Соловьева и Скабееву - подонков этих лживых, перестал слушать радио, даже русские песни народные, с утра - на любимый сайт , вечером - на любимый сайт ! Читаешь взвешенные и объективные статьи умных авторов, культурно дискутируешь с культурными читателями и начинаешь понимать, что действительно - врут Рос СМИ, зря внушают надежду на просветление и оздоровление Великой Украины ! Убедился благодаря Обозревателю - Украине все же пришел полный ..здец. Жаль, хорошая была страна.Пожалуй останусь в отсталой Рашке.
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