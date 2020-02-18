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/ Пульмонологія

Коронавірус спалахнув з новою силою на Diamond Princess

1.1т
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Ще 88 осіб заразилися новим коронавірусом COVID-2019 на круїзному лайнері Diamond Princess, який знаходиться на карантині в порту Японії.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Японії, передає агентство Кіодо. Кашлю і температури при цьому немає у 65 з них.

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Серед заражених двоє – українці. У свою чергу Україна не збирається евакуювати 25 своїх громадян з круїзного лайнера.

Коронавірус спалахнув з новою силою на Diamond Princess

Коронавірус спалахнув з новою силою на Diamond Princess

Як повідомляв OBOZREVATEL, судно затримали 4 лютого в порту Йокогама і на наступний день відправили на карантин. Корабель почав круїз 20 січня, але повернувся в гавань після того, як в Гонконзі на берег зійшов чоловік, у якого було діагностовано 2019 nCoV.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Японія
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