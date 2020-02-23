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/ Пульмонологія

Коронавірус спалахнув із новою силою: моторошні цифри

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У Китаї станом на 23 лютого число загиблих від пневмонії, яку викликає коронавірус COVID-19, досягло 2442 осіб.

Загалом страшна хвороба була діагностована у 76 936 осіб. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

За добу 22 лютого кількість тих, що заразилися смертельним вірусом, збільшилася на 648 осіб, смертельних випадків стало більше на 97. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 96 осіб, ще один – у провінції Гуандун.

Коронавірус спалахнув з новою силою

Коронавірус спалахнув з новою силою

Зазначається, що в лікарнях країни зараз проходить курс лікування 51,6, тис. осіб, а стан понад 10,9 тис. хворих оцінюється як важкий. Водночас понад 22,8 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.

Також зазначається, що на китайських територіях поза материкової частини з грудня минулого року зареєстровано 105 випадків захворювання:

Гонконг – 69 (при двох випадках смертельного результату і 11 видужали);

Макао – 10 (при шести видужали);

Тайвань – 26 (один випадок смерті, два одужали).

При цьому в Італії, де напередодні повідомлялося про різке збільшення числа заражених коронавірусів, за минулу добу воно виросло ще в 5 разів – до 79 осіб. Варто відзначити, що більше хворих зараз тільки в Японії, Південній Кореї, Сінгапурі і Китаї.

Спалах коронавируса в Італії

Спалах коронавируса в Італії

t.me/rian_ru/20346

За даними місцевого МОЗ хвороба швидко поширюється по італійському північ. Вчора зараження були тільки в невеликому містечку кодон в Ломбардії і по сусідству. Сьогодні хворих знайшли ще в трьох регіонах – Венето (в основному в містечку У), Емілія-Романья і П'ємонт.

А зараз вірус вже проник і в великі міста – два випадки зараження підтвердили в Мілані, один в Турині. Також недавно пару хворих китайських туристів знайшли в Римі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Діна Баронова
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